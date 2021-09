Mallorca: Partyverbot von Balearen-Regierung aufgehoben

München, 07.09.2021 | 09:16 | rpr

Aufgrund einer sich entspannenden Corona-Lage hat die Balearen-Regierung das nächtliche Versammlungsverbot auf einigen Inseln gekippt. Mehreren Medienberichten zufolge dürfen sich mit Wirkung zum Dienstag, den 7. September, auf Mallorca und der benachbarten Baleareninsel Formentera wieder mehrere Haushalte nachts treffen. Nur auf Ibiza bleibt das nächtliche Versammlungsverbot vorerst weiterhin bestehen.



Auf Mallorca dürfen sich nachts wieder mehrere Haushalte zusammenfinden.

In einer regulären Kabinettssitzung am Montag, den 6. September, wurde das nächtliche Versammlungsverbot zwischen 2 und 6 Uhr von der Balearen-Regierung weitreichend gekippt. Dieses trat Mitte Juli dieses Jahres in Kraft, um eine Ausbreitung des Coronavirus aufgrund von Trinkgelagen an Stränden und auf Straßen vor allem unter Jugendlichen zu unterbinden. Nun zeichnet sich auf der Inselgruppe eine Entspannung der Corona-Lage ab, weshalb es auf Mallorca und Formentera wieder gestattet ist, sich nachts mit Personen aus anderen Haushalten zu treffen. Dennoch bleiben Trinkgelage auf offener Straße, sogenannte „bolletones“, weiterhin an vielen Orten untersagt, unter anderem auf Mallorcas belebter Partymeile Playa de Palma. Tourismusminister Iago Negueruela kündigte hierfür strenge Kontrollen an. Sofern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, ist zudem ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.Während sich auf Mallorca, Menorca und Formentera die Corona-Lage allmählich entspannt und die Fallzahlen sinken, zeichnen sich auf Ibiza vergleichsweise hohe Inzidenzwerte ab. Mit Stand zum 6. September beläuft sich die 14-Tage-Inzidenz auf Ibiza auf 318,1, während sie auf Mallorca bei 210,8 und auf Formentera wie auch Menorca weit unter 200 liegt. Demzufolge bleibt das nächtliche Versammlungsverbot auf Ibiza vorerst weiterhin bestehen. Auf Mallorcas Schwesterinsel Menorca wurde das Kontaktverbot bereits in der vergangenen Woche aufgehoben.Bereits letzte Woche traten auf Mallorca und den weiteren Baleareninseln Lockerungsschritte in der Gastronomie in Kraft. So gab Negueruela bekannt, dass Restaurants und Bars fortan mit erweiterten Kapazitäten bewirten dürfen. Demzufolge sind seit letzter Woche in Innenbereichen wieder acht Gäste pro Tisch erlaubt. In Außenbereichen dürfen maximal zwölf Personen an einem Tisch zusammenfinden.