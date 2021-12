Mallorca: 3G-Regel auf alle Gastronomiebetriebe ausgeweitet

München, 24.12.2021 | 10:19 | rpr

Nachdem Anfang Dezember auf Mallorca und den benachbarten Baleareninseln die 3G-Regel für Restaurants und Bars mit Kapazitäten mit mehr als 50 Personen eingeführt wurde, folgt nun eine massive Ausweitung dieser Maßnahme. Mehreren Medienberichten zufolge soll das COVID-Zertifikat schon bald auch in kleineren Gastronomiebetrieben sowie in Kultur- und Sporteinrichtungen vorgelegt werden müssen. Da das Oberste Gericht der Balearen dieser Maßnahme noch zustimmen muss, steht ein genaues Datum für den Eintritt dieser Regelung noch nicht fest.



Auf Mallorca soll die 3G-Regel auf kleinere Gastronomiebetriebe erweitert werden.

Nach einer erneuten Sitzung der Balearen-Regierung am vergangenen Donnerstag gab Regierungssprecher Iago Negueruela eine Verschärfung der 3G-Regelung bekannt. Demnach soll die Nachweispflicht künftig auch für kleinere Gastronomiebetriebe greifen, worunter auch touristische Unterkünfte und Sporteinrichtungen fallen, die Speisen und Getränke ausgeben. Bislang gilt die Pflicht zur Vorlage des COVID-Zertifikats nur für Restaurant- und Barbetriebe mit mehr als 50 Personen. Da der Beschluss zunächst dem Obersten Gericht der Balearen zur Zustimmung vorgelegt werden muss, ist noch nicht klar, ab wann die neue Maßnahme greifen soll. Dem Inselradio zufolge wird sie jedoch bis voraussichtlich 24. Januar gelten.Der Regierungsbeschluss umfasst nicht nur die Ausweitung der 3G-Regelung im Gastronomiesektor, auch für zahlreiche öffentliche Einrichtungen soll die Vorlage des COVID-Zertifikats zur Pflicht werden. Demnach unterliegen schon bald Kultureinrichtungen wie Theater, Konzertsäle und weitere Veranstaltungsräume der 3G-Regel. Gleiches gilt für jegliche Sport- und Wellnesseinrichtungen wie Schwimmbäder und Spas. Auch in Spielhallen und Wettbüros soll die Nachweispflicht eingeführt werden, ebenso für Tagungen, Kongresse und für den Zutritt zu Seniorentagesstätten. Dies geht aus Informationen der Mallorcazeitung hervor.Grund für die Einführung der 3G-Regelung für Sport- und Kulturbetriebe ist die Heraufstufung Mallorcas und Ibizas am vergangenen Donnerstag von Corona-Warnstufe 2 auf 3. Für diese Bereiche des öffentlichen Lebens wurde bereits zuvor im Rahmen eines Stufenplans festgelegt, dass mit Erreichen des jetzigen Warnlevels diese Maßnahme greifen soll. Die benachbarte Baleareninsel Menorca unterlag bereits in den Vorwochen der Risikostufe 3. Auch auf Formentera hat sich die Corona-Lage im Vergleich zur Vorwoche verschlechtert: Die bislang auf Warnstufe 1 verweilende Insel ist in dieser Woche auf Stufe 2 heraufgesetzt worden.