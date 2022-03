Mallorca: Neue Benimmregeln an der Playa de Palma

München, 15.03.2022 | 10:11 | rpr

Kurz vor dem Start in die Urlaubssaison wurde an Mallorcas berühmter Partymeile Playa de Palma ein neues Regelwerk eingeführt. Wie das Mallorca Magazin berichtet, haben sich zahlreiche Gastronomen sowie Betreiberinnen und Betreiber von Nachtlokalen einem neuen Regelwerk verpflichtet, welches den Partyexzessen an der Playa de Palma entgegenwirken soll. Unter anderem sieht dieses einen Dresscode und strengere Zutrittskontrollen hinsichtlich unzivilisiertem Verhalten vor.



Mit Partyexzessen an der Playa de Palma soll ab dieser Saison Schluss sein: Wie der für das Nachtleben zuständige Verband Abone am 11. März mitteilte, haben sich zahlreiche Betreiberinnen und Betreiber von Nachtlokalen einem neuen Verhaltenskodex verpflichtet, welches dem exzessiven Partytourismus ein Ende setzen und das Image der Strandmeile zwischen Can Pastilla und S‘Arenal aufwerten soll. Zu den teilnehmenden Diskotheken und Clubs zählen unter anderem Kultlokale wie der Megapark und Bierkönig sowie weitere bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern beliebte Betriebe wie das Bamboleo, Oberbayern, Las Palmeras und die Rutschbahn. Neben verschärften Zutrittskontrollen ist es Ziel der neuen Regeln, den Informationsaustausch unter den Betrieben in Bezug auf Hausverbote sowie die Zusammenarbeit mit der spanischen Nationalpolizei zu verstärken.Das neue Regelwerk soll allem voran exzessiver Trunkenheit, Gewalt und vulgärem Verhalten entgegenwirken. Demnach wird künftig Personen mit übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum der Zutritt verwehrt, gleiches gilt für Besucherinnen und Besucher mit auffällig gewalttätigem, unzivilisiertem und rassistischem Verhalten. Ebenfalls Teil der Benimmregeln ist ein neu eingeführter Dresscode: Wer künftig ohne Schuhe, oberkörperfrei oder mit anstößiger Kleidung eines der Lokale betreten möchte, wird am Einlass abgewiesen. Auch Megafone und Lautsprecher sind in den Räumlichkeiten fortan nicht mehr erlaubt. Darüber hinaus soll verstärkt auf Tätowierungen mit Symbolen rechtsradikaler Gruppierungen geachtet werden.Seit Jahren arbeiten die Behörden daran, den Partyexzessen an der Playa de Palma entgegenzuwirken. Demnach wurden bereits im April 2019 Trinkgelage (sogenannte „botellones“) an der Schinkenstraße und am Strand untersagt. Nur ein Jahr später folgten im Sommer 2020 Verschärfungen der nur schwer kontrollierbaren Regelungen, indem der Verkauf von Alkohol an Automaten und in Geschäften zwischen 21:30 und 8 Uhr verboten wurde. Verstöße werden hierbei je nach Schweregrad mit Bußgeldern von bis zu 3.000 Euro geahndet.