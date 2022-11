Mallorca: Cap Formentor für zwei Monate gesperrt

München, 14.11.2022 | 13:47 | soe

Urlauber und Urlauberinnen auf Mallorca müssen in den kommenden zwei Monaten auf ein beliebtes Ausflugsziel verzichten. Ab heute und noch bis zum 23. Januar wird die Zufahrtsstraße zum Cap Formentor und dem dort befindlichen Leuchtturm gesperrt. Grund sind Bauarbeiten entlang der Straße, die schon während der letzten Wintersaison begonnen wurden.



Ab dem 14. November 2022 können Reisende rund zwei Monate lang nicht mehr bis zu Mallorcas nördlichstem Punkt fahren. Nur noch Baufahrzeuge haben dann Zugang zu der Serpentinenstraße, die zur Halbinsel Formentor und dem dort befindlichen Leuchtturm führt. Alle anderen Wagen dürfen nur noch bis zum Aussichtspunkt Mirador Es Colomer fahren, der etwa auf halber Strecke zum Cap Formentor liegt. Grund für die Sperrung ist eine geplante Verstärkung der Erdsturzmauer entlang der Zufahrtsstraße, die schon im Winter 2021/2022 begonnen worden ist. Während der touristischen Hauptreisezeit wurden die Bauarbeiten zugunsten der Passierbarkeit ausgesetzt und sollen nun wiederaufgenommen werden. Erst voraussichtlich ab dem 23. Januar 2023 sind sie beendet und das Cap Formentor wieder mit dem Auto erreichbar.Auch während der Sommermonate gibt es allerdings Einschränkungen in der Befahrbarkeit der Zufahrtsstraße zum Cap Formentor. Zwischen Mitte Juni und Mitte September – die genauen Daten werden alljährlich neu festgelegt und können daher im nächsten Jahr abweichen – dürfen private Pkw nur zwischen 22:30 Uhr und 10 Uhr bis zum beliebten Aussichtspunkt am Leuchtturm fahren. Während des Tages ist das Cap Formentor hingegen nur mit einem Shuttlebus erreichbar. Grund für die Maßnahme sind dabei jedoch keine baulichen Arbeiten, sondern der Schutz der Anwohner und Anwohnerinnen, welche durch das hohe Fahrzeugaufkommen in der Hochsaison unter den permanent verstopften Straßen und vielen falsch parkenden Autos litten.Die Halbinsel Formentor im Norden Mallorcas ist mit ihrem malerischen Leuchtturm eines der beliebtesten Ausflugsziele und Fotomotive der Insel. Neben der gewundenen Straße fällt eine pittoreske Steilküste bis zum Meer ab, zudem kann an der Playa de Formentor wunderbar gebadet werden. Auf dem Weg zu dem noch aktiven Leuchtturm reihen sich an der Strecke außerdem mehrere Aussichtspunkte.