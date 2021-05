Mallorca: Cap Formentor bereits ab Port de Pollença gesperrt

München, 27.05.2021 | 09:15 | rpr

Auch im Sommer 2021 wird auf Mallorca die Zufahrt zum Cap Formentor für Privatfahrzeuge gesperrt. Wie das Inselradio berichtet, soll sich die Sperrung der Straße zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten der Baleareninsel im Vergleich zu den Vorjahren bereits ab Port de Pollença erstrecken. Urlauber erreichen den Leuchtturm an der Spitze des Kaps allerdings weiterhin mit Bussen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.



Auf Mallorca beginnt 2021 die Zufahrtssperrung zum Cap Formentor bereits ab Port de Pollença.

Wie der Inselrat von Mallorca in einer Pressekonferenz am 26. Mai bekanntgab, wird die Sperrung in diesem Jahr vom 15. Juni bis zum 15. September andauern. Zwischen 10 und 19 Uhr ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, die Halbinsel mit dem privaten Fahrzeug oder dem Mietwagen zu befahren. Grund für die alljährliche Sperrung ist eine Verhinderung von Staus in der Hauptsaison, wenn besonders viele Besucher zum Cap Formentor strömen. In den vergangenen Jahren wurde die Zufahrt ab Playa Formentor gesperrt, da es allerdings an der Aussichtsplattform Colomer weiterhin zu Verkehrsverdichtungen kam, wird die Sperrung nun bis Port de Pollença ausgeweitet. Der Leuchtturm am Cap Formentor kann jedoch weiterhin per Busshuttle, mit einer Sondergenehmigung für mobilitätseingeschränkte Personen sowie zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden.Trotz einer Sperrung für private Fahrzeuge kann der Aussichtspunkt am Leuchtturm weiterhin per Shuttle erreicht werden. Seit 2018 setzt die Landesregierung Buslinien ein, die Besucher zum Cap Formentor befördern. Zum einen verkehrt die Linie 333 zwischen Alcúdia, Port de Pollença und Playa Formentor, endet allerdings hier. Zum anderen haben Urlauber und Einwohner Mallorcas mit der Linie 334 die Möglichkeit, ab Alcúdia über die Serpentinenstraße bis zum Leuchtturm zu gelangen.Das Cap Formentor erstreckt sich auf der gleichnamigen und von einer Steilküste geprägten Halbinsel im Nordosten Mallorcas und markiert gleichzeitig den nördlichsten Punkt der Baleareninsel. Über eine serpentinenreiche Straße erreichen Besucher den bekannten Leuchtturm, welcher eines der Wahrzeichen der Baleareninsel ist. Bereits auf dem Weg dorthin erstrecken sich weitere Aussichtspunkte, wie etwa die Plattform Colomer zu Beginn der Landzunge.