Mallorca: Corona-Versicherung für Urlauber geplant

Mallorca-Touristen sollen in diesem Jahr noch sicherer auf der Insel Urlaub machen können – dank einer Corona-Versicherung. Die Regierung der Balearen plant, bereits vorhandene Maßnahmen zu einem Paket zu bündeln und dieses zusätzlich um eine Rückreiseversicherung für den Fall einer Corona-Infektion zu ergänzen. Außerdem sind nach einem Bericht der Mallorcazeitung feste Maximalpreise für PCR-und Antigentests in dem „Safety Pack“ enthalten.



Noch wurden nicht alle Details des Maßnahmenpakets bekanntgegeben. Einen wichtigen Bestandteil soll jedoch eine Rückreiseversicherung bilden, die greift, falls sich ein Urlauber während seines Aufenthalts auf Mallorca oder deren Schwesterinseln mit dem Coronavirus infiziert. Zahlreiche Reiseveranstalter bieten bereits seit vergangenem Jahr verschiedene Corona-Versicherungen an, um die Folgekosten beispielsweise für Quarantäneaufenthalte oder Flugumbuchungen im Fall einer Infektion abzudecken.Darüber hinaus gehen die mallorquinischen Behörden gegen die mitunter stark variierenden Preise für Corona-Tests vor. So dürfen PCR-Tests auf den Balearen künftig maximal 75 Euro kosten, für Antigentests dürfen nicht mehr als 30 Euro fällig werden. Von dieser Deckelung profitieren auch Urlauber. Ergänzt wird das Maßnahmenpaket durch eine App, die Touristen über die Auslastung der Strände informiert.Vorgestellt wurden die Pläne von Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearen, am 10. Mai in Berlin. Die Politikerin reiste in Begleitung des balearischen Tourismusministers Iago Negueruela in die Bundeshauptstadt, um sich mit Vertretern der deutschen Reisebranche zu treffen und das Vertrauen in die Balearen als sichere Urlaubsziele zu stärken. Vor allem Familienurlaub auf Mallorca soll stärker in den Fokus rücken, zumal sich die Insel und ihre Nachbareilande zunehmend von ihrem Image als vom Massentourismus geprägte Partyhochburgen distanzieren. Die offizielle Präsentation des balearischen „Safety Pack“ wurde für die internationale Tourismusmesse Fitur in Madrid angekündigt, welche vom 19. bis 23. Mai stattfindet.