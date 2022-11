Mallorca: Flughafen Palma bekommt Tram-Linie ins Zentrum

München, 11.11.2022 | 09:17 | soe

Die Pläne für eine eigene Straßenbahnlinie zum Flughafen Palma de Mallorca nehmen konkrete Formen an. Schon vor Jahren sollte mit dem Bau der „Trambadía“ begonnen werden, nun stehen die Finanzierung und der Starttermin fest. Die Tram soll ab 2027 den Airport mit dem Zentrum der Insel verbinden und die An- und Abreise für Urlauber und Urlauberinnen damit wesentlich erleichtern.



Am 10. November unterzeichneten Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol und die spanische Transportministerin Raquel Sánchez eine Finanzierungsvereinbarung über das Großprojekt. Damit übernimmt die Zentralregierung Spaniens die Kosten für den gesamten ersten Bauabschnitt der Trambadía, insgesamt sollen 185 Millionen Euro Bezuschussung in die Kasse der Balearen fließen. Für Einheimische sowie Touristen und Touristinnen auf Mallorca bedeutet dies, dass die direkte Straßenbahnverbindung zwischen dem Flughafen Palma und der Plaça d'Espanya in der Innenstadt endlich in greifbare Nähe rückt.Zwischen Start- und Endhaltestelle liegen weitere 14 Stationen, an denen Fahrgäste aus- und zusteigen können. Auf der zunächst 10,8 Kilometer langen Strecke durchqueren die Bahnen künftig die Viertel Nou Lllevant, Molinar und Can Pastilla. Sie benötigen für die komplette Route rund 30 Minuten und sollen mit einer Zehn-Minuten-Taktung fahren, wobei in jeder Bahn bis zu 250 Passagiere und Passagierinnen Platz finden. Der Baustart ist für das kommende Jahr vorgesehen, den Betrieb nimmt die Trambadía – übersetzt in etwa „Bahn an der Bucht“ – voraussichtlich 40 Monate später im Jahr 2027 auf. Einige Fragen bleiben jedoch weiterhin offen. So sind zwei weitere Bauabschnitte vorgesehen, die den Flughafen direkt mit der Playa de Palma und die Plaça d'Espanya mit dem Krankenhaus Son Espases verbinden sollen. Für deren Verwirklichung gibt es jedoch noch keinen Zeitplan. Auch die Frage, wie viel ein Ticket vom Flughafen bis in die Innenstadt von Palma kosten soll, blieb laut der Mallorcazeitung zunächst unbeantwortet.Das neue Verkehrsmittel soll die An- und Abreise zum Flughafen nicht nur vereinfachen, sondern auch umweltfreundlicher gestalten. Die Trambadía wird auf der gesamten Strecke elektrisch betrieben und unterstützt damit die Bestrebungen Spaniens, den öffentlichen Nahverkehr unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen. Für Palmas Bürgermeister José Hila geht mit der Verwirklichung der Straßenbahn nach eigener Aussage ein Traum in Erfüllung, nachdem das Projekt bereits zwischen 2007 und 2011 angestoßen worden war und sich seither immer wieder verzögert hatte.