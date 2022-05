Mallorca: Hitze bis zu 37 Grad am Wochenende

München, 18.05.2022 | 10:56 | soe

Auf Mallorca hält in diesem Jahr bereits mitten im Mai der Hochsommer Einzug. Am kommenden Wochenende sollen die Temperaturen auf der Baleareninsel bis auf 37 Grad Celsius klettern, insbesondere im Inselinneren müssen die Menschen mit starker Hitze rechnen. Grund für die überdurchschnittlich heißen Tage ist ein Schub warmer Luft vom afrikanischen Kontinent.



Auf Mallorca werden am kommenden Wochenende Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius erwartet.

In der Regel freuen sich Mallorca-Urlauber und -Urlauberinnen über sonniges Wetter und warme Temperaturen, ab Freitag könnte es dem einen oder anderen aber etwas zu viel des Guten werden. Üblicherweise erreicht das Quecksilber um diese Jahreszeit maximal 26 bis 27 Grad Celsius, die anstehende Hitzewelle liegt somit deutlich über dem Durchschnitt. Bereits am heutigen Dienstag ist mit rund 30 Grad in der Inselmitte, in den Küstengebieten mit durchschnittlich 25 Grad zu rechnen.Der spanische Wetterdienst Aemet wird in den kommenden Tagen voraussichtlich eine Hitzewarnung der Stufe Gelb herausgeben, sofern sich die Vorhersage nicht noch deutlich ändert. Ab Donnerstagnacht soll der Temperaturanstieg bereits zu spüren sein, von Samstag an sind dann Werte über 35 Grad Celsius zu erwarten. Dabei fällt der durch einen Hitzeschub aus Afrika bedingte Hochsommer auf den Balearen noch mild im Vergleich zu einigen Regionen im Süden und Zentrum des spanischen Festlandes aus. In Kastilien-La Mancha, Andalusien und in der Extremadura wird laut dem Mallorca Magazin am Samstag und Sonntag mit Temperaturen mit bis zu 43 Grad Celsius gerechnet.Wer sich in den kommenden Tagen auf Mallorca oder den übrigen von der Hitzewelle betroffenen Regionen Spaniens aufhält, sollte besonders in den heißen Mittags- und Nachmittagsstunden Aufenthalte in direkter Sonne meiden. Wichtig ist im Freien das Nutzen von Sonnenschutzcreme – auch im Schatten! – sowie eine reichliche Zufuhr von Flüssigkeit. Mit luftiger, heller Kleidung und einem Sonnenhut ist der Koffer für die nächsten Tage richtig gepackt.