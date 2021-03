Mallorca kein Corona-Risikogebiet mehr: Das gilt jetzt für Urlauber

München, 12.03.2021 | 12:51 | soe

Der Mallorca-Urlaub 2021 ist wieder einen Schritt näher gerückt: Mit Wirkung zum 14. März um 0 Uhr hat das Robert Koch-Institut die beliebte Urlaubsinsel sowie alle weiteren Balearen von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Für Urlauber entfallen damit sowohl die Quarantäne-, als auch die Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland.



Die Balearen inklusive Mallorca gelten nicht mehr als Corona-Risikogebiet.

Die Balearen verdanken ihren neuen Status den stark gesunkenen Infektionszahlen. Damit muss bei der Einreise von Mallorca oder einer ihrer Schwesterinseln nach Deutschland kein negativer Corona-Test mehr vorgezeigt werden, auch die zehntägige Quarantäne entfällt. Beachten müssen Urlauber jedoch weiterhin die Einreiseregeln, die auf Mallorca selbst gelten.Wer ab Deutschland auf die spanische Insel fliegen will, muss nach wie vor ein negatives PCR- oder TMA-Testergebnis mitführen, dessen Proben vor maximal 72 Stunden entnommen wurden. Anerkannt wird der Nachweis elektronisch oder in Papierform in den Sprachen Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch. Wichtig ist, dass darauf der Name des Reisenden, seine Pass- oder Personalausweisnummer (die identisch mit der im Einreiseformular angegebenen Nummer sein muss), das Datum der Probenentnahme, das angewandte Testverfahren sowie die Kontaktdaten des Labors vermerkt sind. Das Einreiseformular ist frühestens 48 Stunden vor der geplanten Einreise digital im Spain Travel Health-Portal oder der SpTH-App auszufüllen. Der Reisende erhält daraufhin einen QR-Code, welcher beim Check-in sowie bei der Einreise vorgezeigt werden muss.Mit dem Wegfall der Reisewarnung steigt die Hoffnung von Mallorcas Tourismusunternehmen auf deutsche Osterurlauber. Die Saison auf der beliebten Ferieninsel soll in diesem Jahr in der Karwoche Ende März starten, dann wollen zahlreiche Hotels wieder Gäste empfangen. Auch mehrere Fluggesellschaften haben bereits ihr Verbindungsangebot von deutschen Airports auf die Balearen aufgestockt.