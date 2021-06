Mallorca: Lockerung der Maßnahmen ab 19. Juni

München, 16.06.2021 | 09:08 | rpr

Auf Mallorca und den benachbarten Baleareninseln treten ab Samstagnacht, dem 19. Juni, zahlreiche Lockerungen im öffentlichen Leben in Kraft. Wie die Mallorcazeitung berichtet, soll unter anderem die Sperrstunde in gastronomischen Betrieben auf 2 Uhr nachts verlegt werden, auch eine Bewirtung am Tresen ist dann wieder erlaubt. Ebenso wird ab kommendem Samstag der Zugang zu den Stränden bis 24 Uhr gestattet.



Am 15. Juni wurden die Lockerungsmaßnahmen vom balearischen Regierungssprecher Iago Negueruela nach einem Treffen der Balearenregierung, Gewerkschaften und Arbeiterverbänden vorgestellt und warten nun auf eine offizielle Bestätigung. Mit einer Veröffentlichung im balearischen Amtsblatt BOIB sollen die neuen Regelungen ab Samstagnacht, dem 19. Juni, in Kraft treten. Diese gelten dann bis vorerst 3. Juli. Insbesondere gastronomische Einrichtungen dürfen sich ab dann über weitreichende Lockerungen freuen. So wird die Sperrstunde von Mitternacht auf 2 Uhr nachts verlegt. Auch eine Bewirtung am Tresen ist dann wieder möglich, allerdings nur bis 24 Uhr. Gruppierungen sind am Tresen nicht gestattet, darüber hinaus dürfen Gäste nur bedient werden, sofern sie dort Platz nehmen und speisen. Auch die Tischbelegung in Außenbereichen soll gelockert werden: Statt bislang zehn Personen pro Tisch sind künftig zwölf erlaubt. Zudem dürfen Cocktailbars und Lokale mit kleinen Bühnen, sogenannte Cafés-Concierto, wiederöffnen.Auch abseits gastronomischer Einrichtungen treten auf den Balearen ab kommendem Samstag weitreichende Lockerungen in Kraft. Der Zugang zu Stränden und Spielplätzen ist künftig nur noch zwischen 24 und 6 Uhr nicht gestattet, aktuell dürfen sich Personen an diesen Orten nur bis 22 Uhr aufhalten. Auch traditionelle Dorffeste und Märkte werden wieder erlaubt. Dabei bleiben allerdings die sogenannten „sopars a la fresca“, traditionelle gemeinsame Abendessen unter freiem Himmel, sowie Partys („verbenas“) verboten. Auch Freiluftkinos, -theater und -konzerte dürfen wieder mit einer Auslastung bis zu 100 Prozent besucht werden, in Innenbereichen werden maximal 75 Prozent erlaubt. Darüber hinaus sind sportliche Betätigungen wieder gestattet, die Beschränkung für Wandergruppen mit maximal 30 Personen wird ebenfalls aufgehoben.Die Nachtclubs auf den Balearen bleibt vorerst weiterhin geschlossen, dennoch sind hier bereits schrittweise Öffnungspläne für Mitte Juli im Gespräch. So sollen anhand eines Pilotprojekts zunächst die neuen Bedingungen für weitreichende Öffnungen erprobt werden. Die Balearenregierung stellt aber schon jetzt in Aussicht, dass ab 3. Juli die Testpflicht bei Freiluftkonzerten aufgehoben werden könnte. Ab dann soll dort auch das Tanzen wieder erlaubt sein. Bislang müssen Besucher an Tischen verweilen.