Mallorca öffnet Nachtleben ab 8. Oktober

Eine mallorquinische Tradition wird bald wiederaufgenommen: Die Landesregierung der Balearen plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Öffnung des Nachtlebens am 8. Oktober. Dann darf auf Mallorca endlich wieder gefeiert werden – jedoch unter strengen Auflagen mit Maske und unter Vorlage eines Coronapasses.



den übrigen Inseln am 8. Oktober für Besucher zugänglich machen, wie Regierungssprecher Iago Negueruela am 27. September bestätigte. Gebunden ist die Öffnung an einen COVID-Pass, mit dem nachzuweisen ist, ob Feiernde gegen das Coronavirus geimpft, von ihm genesen oder negativ darauf getestet sind. Zusätzlich gilt beim Tanzen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske; beim Essen und Trinken muss zudem am Tisch platzgenommen werden. Nachtlokale dürfen dann mit einer Kapazität von 75 Prozent agieren. Derzeit steht die Zustimmung des Obersten Gerichtshofs der Balearen zu den Plänen der Politiker noch aus.Zusätzlich zur Öffnung des berühmten Nachtlebens auf Mallorca soll auch die Sperrstunde von derzeit 2 Uhr auf 4 Uhr verschoben werden. Clubs dürften sogar bis 5 Uhr öffnen, sofern dies die lokale Corona-Verordnung zulässt. Auch für Strände und Parks können die nächtlichen Restriktionen somit entfallen. Weitere Lockerungen wurden zudem für die Gastronomie angekündigt. Hierbei entfällt die maximale Personenanzahl pro Tisch; die Gesamtauslastung kann auf 75 Prozent gesteigert werden. Die Lockerungen, die nicht an die Zustimmung der Justiz gebunden sind, treten nach Informationen der Mallorca Zeitung mit Veröffentlichung des mallorquinischen Amtsblatts am Dienstag, 28. September, in Kraft.Tanzen war an Mallorcas berüchtigter Partymeile aufgrund der Pandemie lange Zeit tabu. Die nächtliche Sperrstunde sorgte zusätzlich dafür, dass das Nachtleben eingeschränkt und das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus somit reduziert wurde. Nicht nur wegen des Infektionsrisikos, sondern auch zur Regulierung des zu zügellosen Partyvolks, hatte Mallorca zudem strenge Richtlinien für den Alkoholkonsum an der Playa de Palma aufgelegt. So sind Alkoholverkauf und -konsum auf der Straße und Außer-Haus-Verkauf von Getränken nach Ladenschluss untersagt.