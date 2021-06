Mallorca will Öffnung von Discos ab Mitte Juli ermöglichen

München, 14.06.2021 | 09:27 | rpr

Feiern auf Mallorca soll in diesem Sommer wieder möglich werden. Wie aus einem Gespräch der Balearenregierung und des Branchenverbandes der Betreiber von Diskotheken und Nachtclubs ABONE hervorgeht, sollen um den 17. Juli herum Nachtclubs allmählich wieder öffnen dürfen, so die Mallorcazeitung. Für die Wiederbelebung des Nachtlebens auf der beliebten Baleareninsel ist für die erste Juliwoche zunächst ein Pilotprojekt in einer ausgewählten Lokalität in Planung.



Auf Mallorca sollen voraussichtlich Mitte Juli die Nachtclubs wieder öffnen dürfen.



Etappen-Plan der Wiederöffnung



Bei positivem Verlauf des Projekts soll das Nachtleben auf der Baleareninsel etappenweise wieder hochgefahren werden. Wie genau die finalen Sperrzeiten aussehen sollen, ist noch nicht bekannt. Nach einem ersten Entwurf ist allerdings ab Mitte Juli eine Öffnung der Lokalitäten bis 3 Uhr nachts angedacht. Ab August wird nach aktuellen Stand die Sperrzeit um eine Stunde nach hinten, bis 4 Uhr nachts, verschoben. Wie das Mallorcamagazin berichtet, soll eine uneingeschränkte Öffnung von Nachtclubs erst wieder möglich werden, wenn mindestens 70 Prozent der Einwohner Mallorcas einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten haben und damit eine sogenannte Herdenimmunität erreicht ist.



Kanaren fahren Nachtleben wieder hoch



Das Vorausgehen eines Pilotprojekts für die Wiederöffnung der Nachtclubs auf Mallorca wurde am vergangenen Freitag, den 11. Juni, von Rosana Morillo, Generaldirektorin für Tourismus, bestätigt. In welchem Club die Veranstaltung stattfindet, sei noch nicht final entschieden. Fest steht, dass bei einem positiven Verlauf des Tests weitere Öffnungen von Clubs auf Mallorca folgen sollen. Ab dann haben weitere Einrichtungen zehn Tage Zeit, ihre örtlichen Gegebenheiten an die neuen Forderungen hinsichtlich der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen anzupassen. Bereits jetzt heißt es, dass das Tanzen in Clubs wieder gestattet sein soll.

