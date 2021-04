Mallorca öffnet Touristenattraktionen ab Juni

München, 06.04.2021 | 11:27 | soe

Auf Mallorca wurde eine Verschiebung der Wiederöffnung von mehreren touristischen Attraktionen angekündigt. Frühestens ab Juni 2021 sollen Sehenswürdigkeiten wie das Aquarium in Palma, die Drach-Höhlen in Porto Cristo oder der Sóller-Zug „Roter Blitz“ den Betrieb aufnehmen. Ursprünglich war eine Öffnung für den Mai erwogen worden.



Den Beschluss über die Verschiebung des Neustarts traf die balearische Vereinigung für touristische Aktivitäten (Abactur), der 35 Unternehmen angehören. Als Grund wird die weiterhin herrschende Ungewissheit darüber angegeben, wie sich das Infektionsgeschehen auf Mallorca und ihren Schwesterinseln entwickelt. Davon hängen in direkter Weise die Möglichkeiten des Reiseverkehrs auf den Balearen ab. Zu Abactur gehören neben dem beliebten Touristenzug „Roter Blitz“, dem Palma Aquarium und den Tropfsteinhöhlen von Drach in Porto Cristo noch zahlreiche weitere Attraktionen. Unter ihnen befinden sich Freizeitparks wie der Hidropark Alcudia oder der Kadmandu Park, Busunternehmen sowie der Safari Zoo Mallorca und die Gärten von Alphabia.Als Stichtag für die Prognose einer künftigen Entwicklung sieht die Vereinigung den 12. April. An diesem Tag will der britische Premierminister Boris Johnson mitteilen, ob den Bürgern Großbritanniens ab dem 17. Mai wieder Auslandsreisen gestattet werden sollen. Derzeit dürfen die Bewohner der britischen Insel keine Urlaubsreisen ins Ausland unternehmen, bei Zuwiderhandlungen drohen hohe Geldstrafen. Neben deutschen Urlaubern machen die britischen Touristen für gewöhnlich einen Großteil der ausländischen Besucher auf Mallorca aus.Indes wird Mallorca für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie gelobt. Trotz der schrittweisen Öffnung für Urlauber, die um Ostern nach dem Entfall der Reisewarnung besonders aus Deutschland zu Tausenden ankamen, bleiben die Inzidenzwerte der Insel niedrig. Verantwortlich für den Erfolg sind die strengen Hygienerichtlinien der Balearenregierung unter Ministerpräsidentin Francina Armengol. Mit konsequenter Maskenpflicht, einer Teststrategie und der kontrollierten Wiederöffnung der Hotels ist es Mallorca gelungen, einen Anstieg der Infektionskurve zu verhindern.