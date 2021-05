Mallorca: Palma bekommt neue Fußgängerzonen

München, 12.05.2021 | 09:16 | rpr

Mallorcas Inselhauptstadt Palma soll um neue Fußgängerzonen reicher werden. Wie das Inselradio berichtet, bekommt die Stadt vier neue autofreie Zonen. Ziel dieses Vorhabens ist eine bessere Verteilung der Restaurant- und Café-Außenterrassen. Darüber hinaus hat die Stadt eine neue Tempo-30-Zone markiert, welche verschiedene Stadtteile miteinander verbindet.



Die Stadt Palma hat für insgesamt vier Straßen innerhalb der Altstadt ein Verbot für Autos geplant. Betroffen davon sind vor allem Straßen, die von der Plaza de la Quartera wegführen. Demzufolge erhalten unter anderem Teilabschnitte der Calle Peraires und Calle Pes de Formatge autofreie Zonen. Mit der Einführung dieser Fußgängerzonen soll vorrangig die Verteilung der Außenterrassen gastronomischer Betriebe begünstigt werden. Eine Unterzeichnung dieses Vorhabens steht noch für diesen Monat aus, zunächst soll noch ein Treffen der Verantwortlichen mit den Vertretern der Bürgervereinigung stattfinden.Auf Mallorca und den weiteren Baleareninseln sind bereits einige Lockerungen der Corona-Maßnahmen zum Tragen gekommen, die eine Bewirtung in gastronomischen Betrieben begünstigen. Demnach steht seit dem 9. Mai 2021 die Außengastronomie Gästen an allen Wochentagen durchgängig von 6 bis 22:30 Uhr offen. Auch eine Öffnung der Innenbereiche soll bald folgen – hier ist ein nächster Öffnungsschritt ab dem 24. Mai möglich.Über die Errichtung neuer autofreier Zonen hinaus hat die Stadt Palma laut Informationen des Inselradios ein neues Pilotprojekt gestartet. Hierbei wurde eine erste Tempo-30-Zone ins Leben gerufen. Diese erstreckt sich über eine Länge von zweieinhalb Kilometern und verbindet die Stadtteile Santa Catalina, Son Espanyolet, Son Dameto und Camp d'en Serralta miteinander. Der extra Fahrstreifen kann sowohl von Fahrradfahrern, als auch von Rollerfahrern und Autos genutzt werden. Seit Dienstag, dem 11. Mai 2021, gilt darüber hinaus in allen innerstädtischen Straßen Spaniens mit nur einer Spur pro Fahrtrichtung ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde.