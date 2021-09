Mallorca: Weitere Lockerungen für Restaurants und Gastronomie

München, 24.09.2021 | 10:07 | lvo

Mallorca und die Balearen planen weitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in der Gastronomie. So sollen Restaurants und weitere Einrichtungen ihre Innenbereiche künftig wieder zu 75 Prozent auslasten dürfen. Wie die Mallorca Zeitung am Freitag meldete, steht auch ein Entfall der Maximalbelegung pro Tisch im Raum.



Gastronomische Betriebe auf Mallorca dürfen bald wieder zu 75 Prozent besetzt werden.

Die Regierung der spanischen Inselgruppe plant, die gastronomischen Innenbereiche wieder zu 75 Prozent auszulasten. Bislang dürfen Restaurants, Cafés und Co. nur zu 50 Prozent belegt werden, während Außenbereiche bereits seit Langem vollbesetzt sein dürfen. Zusätzlich wird in Erwägung gezogen, die Maximalbesetzung pro Tisch abzuschaffen. Die finale Entscheidung über die geplanten Lockerungen wird am Montag, 27. September, getroffen, wenn sich die Regionalregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften zu Gesprächen zusammenfinden.Derzeit ist die Bewirtung in Restaurants, Bars und Cafés auf Mallorca und den benachbarten Inseln Formentera, Ibiza und Menorca generell bis 1 Uhr gestattet. Terrassen dürfen vollbesetzt werden mit maximal zwölf Personen an einem Tisch. Innen dürfen bis zu acht Personen zusammen am Tisch sitzen und der gesamte Innenraum zur Hälfte der üblichen Kapazität belegt werden. Zwischen den Tischen muss stets ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Zudem besteht grundsätzlich eine Maskenpflicht; lediglich zum Essen und Trinken darf der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. Des Weiteren gilt ein Rauchverbot, auch in den gastronomischen Außenbereichen.Auch Partyurlauber können sich offenbar auf Lockerungen freuen. Bereits Anfang der Woche wurde bekannt, dass sich Mallorca auf den Neustart des Nachtlebens vorbereitet. Demnach sollen Diskotheken und Nachtclubs bereits ab Oktober wieder zugänglich sein. Dabei werden bestimmte Auflagen greifen, unter anderem ist eine Maskenpflicht beim Tanzen im Gespräch. Auch bei der Wiedereröffnung der Nachtlokale stehen die finale Entscheidung über die konkreten Auflagen sowie ein genaues Neustartdatum noch aus.