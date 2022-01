Mallorca: Sperrung von Cap Formentor bis 22:30 Uhr

München, 27.01.2022 | 10:49 | twi

Im Sommer wird die Zufahrt zum Cap Formentor, dem nördlichsten Punkt Mallorcas, für private Fahrzeuge zwischen 10 und 22:30 Uhr untersagt. Die Missachtung der Zufahrtsbeschränkung wird mit einer Geldstrafe geahndet. Aufgrund des Andrangs von Touristinnen und Touristen und dem damit einhergehenden Verkehrsaufkommen wird die Zufahrt zu der beliebten Attraktion seit einigen Jahren in der Sommersaison beschränkt.



Die Regelung tritt am 15. Juni in Kraft und läuft am 15. September wieder aus. Die Sperrung bis 22:30 Uhr stellt dabei ein Novum dar, bisher hatte die balearische Generaldirektion für Verkehr (DGT) die Zufahrt nur bis 19 Uhr verboten. Da das Verkehrsaufkommen in den Abendstunden zum Beobachten des Sonnenuntergangs jedoch sehr hoch war, entschieden sich die Behörden zu einer Verlängerung der Zufahrtsbeschränkung. Die Bußgelder für eine Missachtung der Sperrung liegen zwischen 80 und 200 Euro. Im vergangenen Jahr wurden etwa 7.500 Besucherinnen und Besucher zur Kasse gebeten, weil sie die Straße während der Sperrzeiten befahren hatten.Wie bereits im letzten Jahr ist die Durchfahrt für Reisende bereits ab Port de Pollença und nicht erst ab dem Strand von Formentor gesperrt. Nur Anliegerinnen und Anlieger und deren Besucherinnen und Besucher sowie von der balearischen Regierung autorisierte Fahrzeuge wie öffentliche Verkehrsmittel oder Einsatzfahrzeuge dürfen die Straße Ma-2210 zum Cap Formentor während der Sperrung befahren. In der Zeit der Zufahrtsbeschränkung verkehren regelmäßig Shuttlebusse zum Kap mit seinem bekannten Leuchtturm. Radfahrende dürfen die Straße im Sommer jederzeit nutzen. Personen mit Mobilitätseinschränkung haben außerdem die Gelegenheit, eine Sondererlaubnis zur Anfahrt zu bekommen.Das Cap Formentor mit seinem Leuchtturm an der bis zu 384 Meter hohen Steilküste gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen auf Mallorca und gilt als ein Wahrzeichen der größten Baleareninsel. Über eine kurvenreiche Straße an der naturbelassenen Küste entlang erreichen Reisende den nördlichsten Punkt der Insel. Auf der Strecke befinden sich mehrere Aussichtspunkte, zudem zweigen mehrere Wanderwege zu Naturstränden von der Straße ab.