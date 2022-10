Mallorca: Starkregen und Gewitter am Freitag

München, 07.10.2022 | 08:17 | soe

Urlauber und Urlauberinnen auf Mallorca sowie den übrigen Balearen müssen sich zum Wochenausklang wetterfest anziehen. Für mehrere Teile Spaniens, darunter die Balearischen Inseln, gilt eine Unwetterwarnung der Stufen Gelb und Orange. Die Wetterdienste warnen vor Starkregen, Gewittern und örtlichem Hagel, auch Überflutungen sind möglich.



Auf Mallorca und den übrigen Balearen geht die Woche mit Gewitter und Starkregen zu Ende.

Bereits seit Donnerstag hat ein Tiefdruckgebiet die Ostküste des spanischen Festlandes sowie die Balearen fest im Griff. Seit gestern Nachmittag kommt es in den betroffenen Gebieten zu Gewittern mit heftigen Niederschlägen, die sich nur sehr langsam voran bewegen. Aus diesem Grund warnen Meteorologen und Meteorologinnen vor lokalen Überschwemmungen durch die großen Regenmengen. Zwischen 20 und 50 Litern pro Quadratmeter seien auf Mallorca und den Schwesterinseln möglich, auf dem Festland zwischen Alicante und Barcelona örtlich bis zu 200 Liter. Dort gilt eine Wetterwarnung der Stufe Orange, auf den Balearen sowie in der Autonomen Gemeinschaft Murcia wurde Stufe Gelb verhängt.Wer sich in den Unwettergebieten aufhält, sollte die aktuelle Situation über die lokalen Medien verfolgen und etwaigen Anweisungen der Behörden unbedingt Folge leisten. In niedrig gelegenen Gebieten können starke Regenfälle die Flüsse und Bäche anschwellen und über ihre Ufer treten lassen, während im Bergland und hügeligem Gelände Erdrutsche drohen können. Auf Straßen ist bei heftigem Niederschlag mit Aquaplaning oder unpassierbaren Abschnitten zu rechnen. Über Auswirkungen auf den Flugverkehr ist bisher nichts bekannt, es ist jedoch ratsam, den Status gebuchter Verbindungen online zu überprüfen.Wie die Mallorca Zeitung meldet, soll sich die Wetterlage am Freitagabend zunächst etwas beruhigen, nachdem die Regenwahrscheinlichkeit noch den ganzen Tag auf weiten Teilen der Insel zwischen 90 und 100 Prozent liegt. Am Samstag werden sich die Niederschläge dann erneut fortsetzen, bevor sich das Wetter im weiteren Verlauf des Wochenendes voraussichtlich bessert. Die neue Woche startet mit wechselnder Bewölkung und konstanten 25 Grad Celsius.