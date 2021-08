Mallorca: Streik für Überlandbusse angekündigt

München, 12.08.2021 | 09:37 | rpr

Busreisende auf Mallorca müssen sich Ende August auf eine mehrtägige Streikwelle einstellen. Wie die Mallorcazeitung berichtet, hat der Betriebsrat des Unternehmens Moventis Illes eine Teil-Arbeitsniederlegung für Überlandbusfahrten der Busgesellschaft TIB in den Westen der Insel angekündigt. Nach einer Demonstration am 18. August soll sich entscheiden, ob es Ende August zu mehrtägigen Busausfällen kommt.



Ende August müssen Busreisende auf Mallorca im Zuge von angekündigten Arbeitsausständen mit Ausfällen rechnen.

Bereits am vergangenen Montag wurde die Entscheidung einer Teil-Arbeitsniederlegung im Rahmen einer Abstimmung unter den Mitarbeitern von Moventis Illes getroffen. Die zugehörige Busgesellschaft TIB bedient mit ihren Bussen den Westen der Baleareninsel – demzufolge müssen sich Reisende zwischen der Inselhauptstadt Palma de Mallorca und den Gemeinden Calvià, Andratx, Esporles und Banyalbufar auf Busausfälle einstellen. Grund für den Streik sind die Arbeitsbedingungen der Fahrer, welche unter anderem weite Strecken mit eigenen Fahrzeugen zum Abfahrtsort zurücklegen müssen.Nach weiteren Informationen der Mallorcazeitung hängt der Beginn der Streikwelle von einer zunächst am 18. August um 9 Uhr stattfindenden Demonstration der Busfahrer an Palmas Busbahnhof Estació ab. Sollten im Anschluss daran nicht die Forderungen der Fahrer umgesetzt werden, soll in der darauffolgenden Woche mit den Arbeitsausständen begonnen werden. Zunächst sind Streiks vom 23. bis 27. August zwischen 9 und 11 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr geplant. Bleiben diese erfolglos, sollen ab dem 30. August 24-Stunden-Streiks folgen. Diese könnten dann bis zum 2. September andauern.Sollte der Überlandbusverkehr in den Westen Mallorcas teilweise zum Stillstand kommen, müssen sich Mallorca-Reisende auf erhebliche Einschränkungen und Busausfälle einstellen. Hierbei ist es ratsam, die Streiklage in der kommenden Woche im Blick zu behalten. Sollte die Demonstration am 18. August keine Wirkung erzielen, bietet es sich für Ende August an, auf Verbindungen außerhalb der Streikzeiten oder auf alternative Verkehrsmittel wie Mietwagen zurückzugreifen.