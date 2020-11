Einreise: Malta verlangt Corona-Test von Deutschen

München, 12.11.2020 | 08:45 | soe

Malta hat Deutschland mit Wirkung zum 13. November auf die gelbe Liste der Corona-Risikoländer gesetzt. Damit müssen Einreisende einen negativen Corona-Test vorweisen, der entweder noch vor dem Antritt der Reise oder direkt nach der Ankunft in Malta am Flughafen durchgeführt werden kann. Andernfalls ist eine 14-tätige Quarantäne einzuhalten.



Der Test darf bei der Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein. Zusätzlich müssen alle Reisenden am Flughafen einen Mund-Nase-Schutz oder ein Gesichtsvisier tragen. Es wird bei allen Ankommenden die Körpertemperatur gemessen, bei Erreichen eines Wertes von 37,2 Grad Celsius oder mehr wird ein weiterer Corona-Pflichttest vorgenommen. Bis dessen Ergebnis vorliegt, muss sich der betroffene Reisende in einer speziell dafür eingerichteten Klinik aufhalten. Ein positiver Test zieht eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne nach sich. Neben Deutschland wurde auch Luxemburg neu auf Maltas gelbe Liste gesetzt.Auf der Mittelmeerinsel gelten weiterhin Hygienemaßnahmen, die eine weitere Verbreitung der Pandemie verhindern sollen. So sind noch mindestens bis zum 1. Dezember 2020 Bars und Discotheken geschlossen, auch die beliebten Partyboote dürfen nicht starten. Es herrscht überall außerhalb der eigenen Unterkunft, auch im Freien, eine Maskenpflicht. In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als sechs Personen versammeln.