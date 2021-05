Malta: Weitere Lockerungen ab 1. Juni

München, 27.05.2021 | 11:19 | lvo

Als erstes Land in der EU hat Malta die sogenannte Herdenimmunität verkündet: 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. In der Folge wurden laut Reise vor 9 weitere Lockerungen verkündet. Ab dem 1. Juni soll der internationale Tourismus wieder offiziell beginnen.



Die Einreise nach Malta ist schon seit einiger Zeit wieder möglich, auch Hotels in dem Mittelmeerstaat sind geöffnet. Dennoch sollen ab dem kommenden Dienstag weitere Lockerungen greifen: „Wir sind bereit dafür, ab dem 1. Juni wieder Touristen bei uns auf den maltesischen Inseln willkommen zu heißen", sagte Tourismus-Chef Johann Buttigieg. So entfällt dann die Maskenpflicht an den Stränden und Pools. Einen Monat später, ab dem 1. Juli, sollen die Regeln zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Öffentlichkeit gelockert werden, sofern die Corona-Fallzahlen weiter niedrig bleiben. Vollständig geimpfte Personen müssten dann keine Maske mehr tragen.Bereits seit dem 26. April dürfen nicht-essentielle Geschäfte wieder öffnen, Restaurants und Bars folgten am 24. Mai und sind jeweils bis Mitternacht zugänglich. Auch Unterkünfte dürfen unter Auflagen öffnen. Reisen auf die Nachbarinsel Gozo sind seit dem 10. Mai wieder gestattet.Reisende aus sogenannten Korridorländern, zu denen auch Deutschland zählt, dürfen nach Malta einreisen, sofern sie sich in den 14 Tagen zuvor nicht in einem Risikostaat aufgehalten haben. Dies ist schriftlich nachzuweisen. Zusätzlich müssen eine Public Health Travel Declaration Form sowie eine Passenger Locator Form vor Einreise ausgefüllt werden. Bereits beim Abflug nach Malta ist zudem ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, vorzulegen. Wer keinen Negativtest hat, muss einen Test bei der Ankunft durchführen oder alternativ für 14 Tage in Quarantäne. Eine Testpflicht besteht zudem, wenn bei der Einreise eine Körpertemperatur von 37,2 Grad Celsius oder mehr festgestellt wird. Nach Angaben des Tourismusministers sollen Geimpfte ab Juni von der Testpflicht befreit werden. Da Malta derzeit nicht als Risikogebiet ausgewiesen ist, ist bei der Rückkehr nach Deutschland keine Quarantänepflicht notwendig. Lediglich die Testpflicht vor Abflug nach Deutschland besteht weiterhin für alle Flugreisen.