Corona: Mauritius schließt Grenzen für Ein- und Ausreisen

München, 11.03.2021

Mauritius erlaubt bis auf Weiteres keine Ein- oder Ausreisen. Wie die Tourismusbehörde des Inselstaats mitteilt, wurde eine landesweite Abriegelung beschlossen, um die Einschleppung weiterer Corona-Fälle zu verhindern. Der reguläre Passagierflugverkehr bleibt bis zum 25. März ausgesetzt, neben eingehenden Flügen betrifft dies nun auch alle Starts ab Mauritius.



Seit dem 6. März um 17 Uhr Ortszeit durften keine kommerziellen Passagierflüge aus dem Ausland mehr in Mauritius landen, Starts sowie Ankünfte von der zu Mauritius gehörenden Nachbarinsel Rodrigues waren zunächst weiterhin erlaubt. Wie aus der Veröffentlichung der Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) hervorgeht, riegelt sich das Land nun komplett ab und erlaubt bis zum 25. März weder Starts noch Landungen im Inlands- sowie internationalen Flugverkehr. Lediglich Frachtflüge werden weiterhin durchgeführt. Das Auswärtige Amt verweist seit dem 10. März in seinen Reisehinweisen für Mauritius auf die bis auf Weiteres geltende Einreisesperre.Mauritius hatte das Pandemie-Geschehen zwischenzeitlich nahezu auf null senken können, es gab seit Mitte Februar über mehrere Tage keine einzige Neuansteckung in dem Inselstaat. Am 1. März wurde jedoch ein neuer Ausbruch mehrerer Corona-Fälle bekannt, der auf Einreisende aus dem Ausland zurückgeführt werden konnte. Inzwischen gibt es 15 darauffolgende Infektionsfälle. Um weitere Einschleppung und die Verbreitung der aktuellen Infektionen zu verhindern, haben die Behörden von Mauritius umfassende Restriktionen beschlossen. Neben dem Ein- und Ausreiseverbot befindet sich das Land seit dem 10. März in einem strengen Lockdown.In den kommenden zwei Wochen sollen die Menschen auf Mauritius zuhause oder in ihrer gebuchten Unterkunft bleiben. Schulen und Geschäfte sind, mit Ausnahme derjenigen für den täglichen Bedarf, geschlossen. Auf der Insel weilende Touristen können ihr Kurzzeitvisum verlängern oder in ein Premium-Visum für Langzeitaufenthalte übertragen lassen. Letzteres berechtigt auf Mauritius zur kostenfreien Teilnahme an der Corona-Impfkampagne.