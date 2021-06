Mauritius: Öffnung für geimpfte Urlauber ab 15. Juli

München, 14.06.2021 | 12:49 | soe

Mauritius öffnet sich ab dem 15. Juli wieder für internationale Reisende – sofern diese gegen das Coronavirus geimpft sind. Für die Einreise sind mehrere PCR-Tests vorgeschrieben, zudem dürfen die Urlauber während der ersten 14 Tage ihres Aufenthalts die Hotelanlage nicht verlassen. Ab Oktober können dann auch wieder Personen ohne Corona-Impfschutz nach Mauritius kommen, unterliegen jedoch einer Quarantäne- und Testpflicht.



Vorerst wagt Mauritius nur zaghafte Öffnungsschritte: Der Inselstaat im Indischen Ozean gestattet Ausländern ab dem 15. Juli wieder die Einreise unter strikten Auflagen. Nur gegen das Coronavirus Geimpfte profitieren nach Angaben des mauritischen Tourismusministeriums zunächst von den geöffneten Grenzen. Sie müssen für die ersten 14 Tage des Urlaubs auf der Anlage ihres zertifizierten Hotels bleiben, dürfen dabei jedoch bis auf den Spa-Bereich alle Einrichtungen und auch hoteleigene Strandabschnitte nutzen. Eine Liste der hierfür zugelassenen Hotels soll am 20. Juni publiziert werden. Zu dem für die Einreise geforderten negativen PCR-Testergebnis, dessen Proben fünf bis sieben Tage vor der Abreise genommen wurden, kommen noch drei weitere Tests auf der Insel. Sie werden am Tag der Ankunft, an Tag sieben und an Tag 14 des Aufenthalts vorgenommen. Fällt der letzte Test negativ aus, dürfen die Urlauber anschließend die Insel frei erkunden.Ungeimpfte Personen dürfen bis zum 30. September nur nach Mauritius einreisen, wenn sie die dortige Staatsbürgerschaft besitzen. Ausländer ohne Corona-Impfung können ab Oktober einen Urlaub in dem Inselstaat planen, müssen sich jedoch auf noch strengere Einreisebedingungen einstellen. Auch sie erwarten ein PCR-Test vor und drei weitere nach der Einreise sowie ein 14-tägiger Hotelaufenthalt. Im Gegensatz zu Geimpften müssen sie diese Isolationszeit jedoch auf dem Hotelzimmer verbringen und auch die Mahlzeiten dort einnehmen. Der Aufenthalt in dem offiziellen Quarantänehotel ist einschließlich Verpflegung und Transfers vorab zu buchen.Reisende mit vollständiger Corona-Impfung haben ab Oktober in Mauritius deutlich mehr Freiheiten. Sie müssen nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne und benötigen nur einen frühestens 72 Stunden vor der Abreise durchgeführten PCR-Test mit negativem Ergebnis. Damit können sie sich sofort nach der Ankunft frei auf der Insel bewegen. Mauritius gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet.