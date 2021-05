Urlaub ab 28. Mai: Tourismus-Start in Mecklenburg-Vorpommern früher als geplant

München, 26.05.2021 | 08:48 | lvo

Der Startschuss für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern fällt nun doch schon früher als erwartet: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig plant laut der Ostsee-Zeitung eine Öffnung bereits ab kommendem Freitag, den 28. Mai. Unterkünfte können dann nach monatelanger Schließung wieder öffnen.



Mecklenburg-Vorpommern öffnet früher für den Tourismus als geplant.

Ursprünglich war der Tourismus-Neustart für Mitte Juni anberaumt. Nun dürfen Hotels, Pensionen und weitere Unterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern wohl noch im Mai wiedereröffnen. Zunächst dürfen ab dem 28. Mai die Bewohner aus dem nordöstlichen Bundesland selbst Urlaub machen, eine Woche später sollen Beherbergungen dann auch für Reisende aus ganz Deutschland geöffnet werden. So wurde es bereits im Vorjahr gehandhabt. Eine Belegungsquote der Unterkünfte ist nicht geplant. Eingeführt werden soll jedoch eine Testpflicht: Touristen müssen sich bei der Anreise sowie anschließend jeweils zweimal in der Woche testen lassen. Abstands- und Hygieneregeln greifen weiterhin. Die finale Entscheidung über die Öffnungskriterien soll am Mittwoch, 26. Mai, fallen.Wie Schwesig der Ostsee-Zeitung gegenüber mitteilte, waren Öffnungen bei einer stabilen Inzidenz unter 50 stets geplant. Die Ministerpräsidentin geht davon aus, dass die Zahlen weiterhin unter dem Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bleiben werden. Bereits seit dem 25. Mai gab es erste Öffnungsschritte in Mecklenburg-Vorpommern: Landesweit sind seitdem Nagel- und Sonnenstudios sowie Massagepraxen wieder in Betrieb. Handelsgeschäfte und Fahrschulen dürfen ebenfalls öffnen.In gastronomischen Betrieben dürfen zunächst 250 Personen im Außen- und 100 Gäste im Innenbereich platznehmen. Ab Juni ist in Mecklenburg-Vorpommern mit weiteren Öffnungsschritten zu rechnen. Ab Dienstag, 1. Juni, können Museen wieder ihre Pforten öffnen, ab dem 21. Juni ist auch der Kinobesuch wieder erlaubt. Voraussetzung für die Nutzung beider Kultureinrichtungen ist ein maximal 24 Stunden alter, negativer COVID-19-Test. Ausnahmen gelten dabei für bereits Geimpfte.