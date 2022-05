Mexiko: Hurrikan Agatha nimmt Kurs auf Südküste

München, 30.05.2022 | 09:28 | soe

Mexiko bereitet sich auf das Eintreffen des ersten Hurrikans der Saison vor. Sturmtief Agatha nimmt Kurs auf die südliche Pazifikküste des Landes und wird voraussichtlich im Lauf des Montags über dem Bundesstaat Oaxaca auf Land treffen. Wetterexperten und -expertinnen sagen hohe Windgeschwindigkeiten und heftige Niederschläge voraus, in der betroffenen Zone liegt auch der Touristenort Huatulco.



Laut Washington Post bildete sich das Sturmtief am Sonntag vor Mexikos Südküste und gewann rasch an Kraft, inzwischen wird es als Hurrikan der Kategorie 2 eingeordnet. Bis zu dem erwarteten Auftreffen auf Land wird sich Agatha nach Vorhersagen zu Hurrikan-Stufe 3 entwickelt haben. Mit Stand zum Sonntagabend hatte der Sturm bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern erreicht und bewegte sich gen Nordosten über das Meer auf die Küste zu. Dort treffen die Menschen aktuell Vorkehrungen, um sich vor einer möglichen Sturmflut zu schützen.Auf der vorhergesagten Route des Hurrikans im Bundesstaat Oaxaca liegen auch die Urlaubsorte Huatulco und Zipolite. Huatulcos Verwaltung hat vorsorglich bereits alle Strände der Ortschaft sperren lassen, auch die Schulen der Gemeinde haben den Unterrichtsbetrieb eingestellt. Mit der Errichtung von Sturmunterkünften bereitet man sich zudem auf die Unterbringung Schutzsuchender vor. Das Schildkrötenzentrum in Mazunte, ein beliebter Anziehungspunkt für Feriengäste, empfängt aufgrund des Sturms derzeit keine Besucherinnen und Besucher.Insbesondere die hohen Windgeschwindigkeiten sorgen in Oaxaca für Besorgnis. In den Küstengebieten sollten sich Einheimische und Gäste vom Meer fernhalten, da hoher Wellengang sehr wahrscheinlich ist und Sturmfluten nicht ausgeschlossen sind. Noch mindestens bis zum 31. Mai muss in weiten Teilen Südmexikos außerdem mit starken Regenfällen gerechnet werden, der örtlich auch zu Erdrutschen führen kann. Touristinnen und Touristen, die sich aktuell in Oaxaca aufhalten, sollten die Lage vor Ort über die örtlichen Medien verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten. An regionalen Flughäfen und Häfen sind wetterbedingte Verzögerungen möglich. Vor nötigen Überlandfahrten ist es zudem ratsam, die Passierbarkeit der Straßen vorab zu prüfen.