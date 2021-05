Montenegro verlängert Corona-Beschränkungen

München, 05.05.2021 | 09:58 | rpr

In Montenegro wurden die landesweiten Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den 4. Mai hinaus verlängert. Das berichtet das internationale Nachrichtenportal Garda. Demzufolge bleibt die landesweit geltende, nächtliche Ausgangssperre erhalten, auch die Einreiserestriktionen für Reisende aus dem Ausland bleiben bestehen.



Die landesweite Pandemie-Lage in Montenegro bleibt weiterhin angespannt. Allein am 3. Mai wurden laut Informationen der montenegrinischen Regierungs-Website über 2.000 Neuinfektionen gemeldet. Demzufolge bleiben die im Land vorherrschenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiterhin bestehen. Somit gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens, in welcher Einwohner des Landes ihre Wohnungen und Häuser nur mit triftigem Grund verlassen dürfen. Darüber hinaus sind soziale Zusammenkünfte im privaten Raum weiterhin verboten. Geschäfte des täglichen Bedarfs stehen zwischen 7 und 22 Uhr offen, Außenbereiche gastronomischer Betriebe müssen ihren Service eine Stunde später einstellen. In die Gemeinden Andrijevica, Pljevlja und Šavnik gilt, mit Ausnahme von Geschäftsreisen, weiterhin ein Reiseverbot.Auch die Einreisebestimmungen für Personen aus dem Ausland bleiben über den 4. Mai hinaus weiterhin in Kraft. So müssen Einreisende einen maximal 72 Stunden alten, negativen Corona-Test vorlegen. Alternativ reicht der Nachweis eines positiven, maximal 30 Tage alten serologischen Antikörpertests oder die Vorlage einer vollständigen COVID-19-Impfung aus. Die zweite Impfdosis muss dabei mindestens sieben Tage vor Einreise zurückliegen. Hotels sind unter Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet.Seitens des Robert Koch-Instituts wird Montenegro weiterhin als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Diesen Status hält das Land an der südöstlichen Adriaküste bereits seit dem 24. Januar 2021 inne. Demzufolge besteht vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung. Für die Rückreise nach Deutschland muss demnach eine digitale Einreiseanmeldung und ein negativer, maximal 48 Stunden alter Corona-Test vorgelegt werden. Anschließend besteht eine verpflichtende Quarantäne. Dabei können die Regularien von Bundesland zu Bundesland abweichen, insbesondere in Hinblick auf eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus.