Nachhaltige Plattform am Great Barrier Reef eröffnet

An der australischen Nordostküste wurde im Bereich des Moore Reef, das zum Great Barrier Reef gezählt wird, eine moderne Plattform für den Tauch- und Schnorcheltourismus in Betrieb genommen. Die Stromversorgung des Pontons wird dabei ausschließlich über erneuerbare Energien bereitgestellt. Zusätzlich befindet sich auf der Plattform ein Forschungslabor.



Die schwimmende Plattform wurde am Moore Reef, etwa 45 Kilometer von Cairns entfernt, verankert und kann von Reisenden auf Tagestouren des Anbieters Reef Magic besucht werden. Taucherinnen und Taucher sowie Schnorcheltouristinnen und -touristen können vom Ponton aus die Unterwasserwelt mit etwa 1.600 Fisch- und rund 600 Korallenarten entdecken. Zudem haben Reisende die Möglichkeit, den Lebensraum Korallenriff durch das verglaste Unterwasserobservatorium auch trockenen Fußes zu erkunden. Entspannung finden Urlauberinnen und Urlauber auf dem Sonnendeck, das mit ausreichend Liegen ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügt die Plattform über eine lizensierte Bar. Der Zustieg ins Wasser erfolgt über Treppenstufen, die direkt in den umgebenden Korallengarten führen.Zur Crew des Pontons gehören neben Tauchlehrerinnen und -lehrern sowie lokalen Guides, die mit den Gegebenheiten des Riffs vertraut sind, auch Meeresbiologinnen und Meeresbiologen. Zudem erzählen indigene Guides Mythen der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner über die Schöpfungsgeschichte des Great Barrier Reef. Eine Tagestour zur Plattform startet um 9 Uhr in Cairns, die Anreise dauert etwa 90 Minuten mit dem Boot, anschließend beträgt der Aufenthalt etwa fünf Stunden. Ein Ausflug kostet pro Person umgerechnet knapp 190 Euro. Inklusive sind die An- und Abfahrt, Schnorchelequipment sowie ein erster Überblick über das Riff durch einen Meeresbiologen oder eine Meeresbiologin und kommentierte Fütterungen der Fische. Zudem sind Fahrten im Glasbodenboot und einem Halb-U-Boot sowie das Mittagessen und alkoholfreie Getränke im Preis inbegriffen. Zusätzlich können geführte Tauchgänge, Tauchkurse sowie Unterwasserspaziergänge kostenpflichtig hinzugebucht werden.Die über 1.000 Quadratmeter große, dreistöckige Plattform ist für insgesamt 450 Personen ausgelegt, es sollen jedoch jeweils maximal 250 Gäste an Bord sein. Sie richtet sich dabei aber nicht exklusiv an Urlauberinnen und Urlauber. An Bord der umgerechnet 4,8 Millionen Euro teuren Anlage befinden sich auch ein modernes Labor für die Riffforschung sowie Unterkünfte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Damit ist sie die erste Plattform am Great Barrier Reef, die gleichzeitig von Reisenden und von der Wissenschaft genutzt wird. Der Ponton nutzt 18 Solarkollektoren sowie drei Windkraftanlagen für seine Stromversorgung und wird somit ausschließlich von erneuerbaren Energien betrieben.