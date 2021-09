Namibia: PCR-Test für Einreise mit neuer Frist

München, 09.09.2021 | 09:07 | rpr

Namibia hat seine Einreisebestimmungen für ausländische Reisende angepasst. Wie es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes für Namibia heißt, wurde die Frist für die verpflichtende PCR-Testentnahme für die Einreise auf maximal sieben Tage verlängert. Zuvor hatten Einreisende 72 Stunden Zeit, einen Test vor Abflug durchzuführen.



Bereits seit Anfang Juni gestattet das Land im Süden Afrikas die Einreise nur mit negativem PCR-Test. Dieser muss von allen Reisenden vor Abflug vorgelegt werden, egal, ob eine vollständige Immunisierung gegen das Coronavirus oder eine Genesung vorliegt. Nach einer Aktualisierung der Reisehinweise für Namibia am vergangenen Mittwoch gilt nun eine angepasste Frist für die Testentnahme: Statt 72 Stunden haben Einreisende nun maximal 168 Stunden beziehungsweise sieben Tage Zeit, einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Kinder unter fünf Jahren sind nach wie vor von der Testpflicht ausgenommen.Neben der PCR-Testpflicht sind Reisende nach Namibia an weitere Einreiseregularien gebunden. Zum einen besteht vor Abreise die Pflicht, zwei Gesundheitsformulare auszufüllen. Diese finden Reisende auf der Website des namibischen Tourismusverbandes. Zum anderen werden der Nachweis eines fest gebuchten Reiseprogramms und einer Reisekrankenversicherung für den Fall einer COVID-19-Erkrankung während des Aufenthalts in Namibia gefordert. Nach Einreise ist für ausländische Staatsangehörige derzeit keine Quarantäne vorgesehen.Namibia wird vom Robert Koch-Institut seit dem 1. August als Hochrisikogebiet eingestuft. Demzufolge müssen Reiserückkehrer nach Deutschland nach Ankunft eine zehntätige Quarantäne absolvieren. Diese kann mittels eines negativen COVID19-Tests nach dem fünften Tag frühzeitig beendet werden; für Kinder unter zwölf Jahren endet diese grundsätzlich nach Tag fünf. Darüber hinaus müssen nach Deutschland zurückkehrende Passagiere eine digitale Einreiseanmeldung und einen Corona-Test vor Abflug in Namibia durchführen. Geimpfte und Genesene sind von der Test- und Quarantänepflicht befreit.