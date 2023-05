Rom: Neue Ausstellung im Museo Nazionale Romano eröffnet

München, 04.05.2023 | 17:13 | twi

In den Diokletiansthermen, die zum Museo Nazionale Romano in Rom gehören, wurde am 4. Mai eine neue Sonderausstellung eröffnet. Diese befasst sich mit der Beziehung, die die Menschen heutzutage zu denen in der Antike haben. Dabei treffen prähistorische Kunstwerke auf zeitgenössische Stücke, sodass sich Besucherinnen und Besucher auf eine Entdeckungs- und Vergleichsgeschichte durch mehrere Jahrtausende begeben können.



Rom-Reisende können sich auf eine neue Ausstellung im Museo Nazionale Romano freuen.



Kore von Thera erstmalig im Ausland



Ein herausragendes Werk der Ausstellung ist die Kore von Thera. Dieses Meisterwerk antiker Bildhauerei wird seit dem vergangenen Jahr im Archäologischen Museum von Thera auf Santorin ausgestellt und ist nun erstmalig im Ausland zu sehen. Die knapp zweieinhalb Meter hohe Skulptur ist hervorragend erhalten und gehört zu den wenigen Werken frühgriechischer Bildhauerei, die überhaupt bis heute erhalten geblieben sind. Anhand der zufällig bei einer Rettungsgrabung gefundenen Statue können beispielsweise antike Schönheitsideale nachverfolgt werden.



Zusammenarbeit Italiens mit Griechenland



Sowohl das italienische Kulturministerium als auch das griechische Ministerium für Kultur und Sport stellten Fördermittel für die Ausstellung bereit. Damit soll diese auch die zentrale Bedeutung der italienisch-griechischen Zusammenarbeit für beide Staaten symbolisieren. Zudem nutzt das Museo Nazionale Romano die Ausstellung für das Projekt „(Wieder)entdeckte Lagerstätten“, welches die Schaffung neuer Ausstellungsräumlichkeiten fördern möchte. Das Museum verfügt auch abseits der aktuellen Sonderausstellung über eine der bedeutendsten archäologischen Sammlungen der Welt, Teil dieser ist etwa die altrömische Mumie von Grottarossa. Unter dem Titel „L’istante e l’eternita. Tra noi e gli antichi“, auf Deutsch „Der Augenblick und die Ewigkeit. Zwischen uns und den Menschen der Antike“, begrüßt die Ausstellung seit dem 4. Mai und bis zum 30. Juli Geschichtsinteressierte. Anhand von etwa 300 vorgeschichtlichen, antiken, mittelalterlichen sowie modernen und zeitgenössischen Exponaten soll die vielfältige Beziehung der modernen Menschen zur Antike verdeutlicht werden. Für die Ausstellung wurden einige große Räumlichkeiten der Diokletiansthermen, die seit Jahrzehnten für die Öffentlichkeit gesperrt waren, wieder zugänglich gemacht. Einige der Exponate sind im Rahmen der Ausstellung erstmals für Besucherinnen und Besucher zu sehen. Dazu gehört unter anderem eine Herkules-Statue aus dem archäologischen Park Appia Antica oder ein Prozessionswagen aus Civita Giuliana bei Pompeji.Ein herausragendes Werk der Ausstellung ist die Kore von Thera. Dieses Meisterwerk antiker Bildhauerei wird seit dem vergangenen Jahr im Archäologischen Museum von Thera auf Santorin ausgestellt und ist nun erstmalig im Ausland zu sehen. Die knapp zweieinhalb Meter hohe Skulptur ist hervorragend erhalten und gehört zu den wenigen Werken frühgriechischer Bildhauerei, die überhaupt bis heute erhalten geblieben sind. Anhand der zufällig bei einer Rettungsgrabung gefundenen Statue können beispielsweise antike Schönheitsideale nachverfolgt werden.Sowohl das italienische Kulturministerium als auch das griechische Ministerium für Kultur und Sport stellten Fördermittel für die Ausstellung bereit. Damit soll diese auch die zentrale Bedeutung der italienisch-griechischen Zusammenarbeit für beide Staaten symbolisieren. Zudem nutzt das Museo Nazionale Romano die Ausstellung für das Projekt „(Wieder)entdeckte Lagerstätten“, welches die Schaffung neuer Ausstellungsräumlichkeiten fördern möchte. Das Museum verfügt auch abseits der aktuellen Sonderausstellung über eine der bedeutendsten archäologischen Sammlungen der Welt, Teil dieser ist etwa die altrömische Mumie von Grottarossa.

Weitere Nachrichten über Reisen

04.05.2023 Miniatur Wunderland präsentiert die neue Welt Patagonien Gewitter und hohe Wellen machen die Überfahrt der Drake-Passage zu einem gefährlichen Unterfangen. Nur Besucherinnen und Besucher im Miniatur Wunderland bleiben dabei trocken. Gewitter und hohe Wellen machen die Überfahrt der Drake-Passage zu einem gefährlichen Unterfangen. Nur Besucherinnen und Besucher im Miniatur Wunderland bleiben dabei trocken.

04.05.2023 Vesakh 2023: Das höchste Fest im Buddhismus In China, Japan, Thailand und vielen anderen asiatischen Ländern ist Vesakh ein nationaler Feiertag. Für Reisende kann der Buddha-Gedenktag ein einzigartiges Erlebnis sein. In China, Japan, Thailand und vielen anderen asiatischen Ländern ist Vesakh ein nationaler Feiertag. Für Reisende kann der Buddha-Gedenktag ein einzigartiges Erlebnis sein.

03.05.2023 Deutschland: Warnstreik im Nahverkehr In fünf Bundesländern wird am Mittwoch, dem 26. April, der öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Der Fernverkehr ist von der ganztägigen Arbeitsniederlegung ausgenommen. In fünf Bundesländern wird am Mittwoch, dem 26. April, der öffentliche Personennahverkehr bestreikt. Der Fernverkehr ist von der ganztägigen Arbeitsniederlegung ausgenommen.

03.05.2023 USA: Einreise mit Kuba-Stempel US-Reisende, die zuvor den Inselstaat Kuba besucht haben, können unter Umständen nicht visumfrei einreisen. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der vergangenen Karibikreise. US-Reisende, die zuvor den Inselstaat Kuba besucht haben, können unter Umständen nicht visumfrei einreisen. Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt der vergangenen Karibikreise.