Neue Ausstellung: Im Schillerhaus Leipzig den Götterfunken erleben

Das Schillerhaus in Leipzig hat eine neue Ausstellung. Seit dem 1. April 2023 können Besucherinnen und Besucher den „Götterfunken“ erleben, der Friedrich Schiller in seiner Leipziger Zeit inspirierte. 1785 verbrachte der 25-jährige Dichter den Sommer in der Messestadt, in dem bis heute erhaltenen Bauernhaus in Gohlis. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Darstellung der Lebenssituation, die Schiller zu seinem Lied „An die Freude“ inspirierte. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet um 15 Uhr eine kostenlose Führung statt.



Die Verse von "An die Freude" begleiten Besuchende durch das ganze Haus. © Andreas Schmidt



Dem Glück auf der Spur



Besucherinnen und Besucher können das Schillerhaus im Rahmen einer Führung oder auf eigene Faust erkunden. Neben den kostenlosen Führungen können Termine telefonisch vereinbart werden. Darüber hinaus gibt es im Schillerhaus bis Dezember an mehreren Terminen besondere Veranstaltungen. So findet am 18. April ein Vortrag mit Präsentation über Schillers heimliche Geliebte statt. Im zauberhaften Garten des Schillerhauses stimmen am 18. Juni junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ sommerliche Klänge an. Und am 8. Juli rezitiert die Schauspielerin Cora Chilcott verschiedene Schiller-Texte. Weitere Veranstaltungen finden Interessierte auf der Internetseite des Schillerhauses.



Das Schillerhaus im Leipziger Norden



