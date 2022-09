Neuseeland hebt alle Einreisebeschränkungen auf

München, 13.09.2022 | 12:25 | soe

Neuseeland hat zum 13. September alle coronabedingten Einreisebeschränkungen abgeschafft. Damit dürfen auch Ungeimpfte wieder in den Inselstaat im Pazifik kommen, dies war zuvor nicht möglich. Innerhalb des Landes entfällt größtenteils die Maskenpflicht, nur in medizinischen Einrichtungen bleibt der Mund-Nase-Schutz obligatorisch.



Auch die bisher verpflichtenden Corona-Tests nach der Einreise sind fortan nur noch auf freiwilliger Basis. Sie mussten bislang direkt nach der Landung sowie am fünften Tag des Aufenthalts durchgeführt werden. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern nannte das neue Kapitel einen Meilenstein im Kampf gegen das Coronavirus. Neuseeland übernehme wieder selbst die Kontrolle über das Leben und die Zukunft der Menschen, nachdem diese so lange durch das Virus bestimmt wurden. Daher sei es auch an der Zeit, die außergewöhnlichen Maßnahmen abzuschaffen. So entfällt die Maskenpflicht zu einem großen Teil im täglichen Leben.Seit Ende Juli durften wieder Besucherinnen und Besucher aus aller Welt nach Neuseeland einreisen, damit erfolgte der letzte von mehreren Schritten der vorsichtigen Öffnungsstrategie. Deutschen Urlaubern und Urlauberinnen war es bereits seit Mai 2022 wieder erlaubt, in den Pazifikstaat einzureisen, da die Bundesrepublik zu den visabefreiten Staaten zählt. Im Juli folgte schließlich die Grenzöffnung für alle Länder, deren Einwohner und Einwohnerinnen ein Visum für Neuseeland benötigen. Für alle galten seither jedoch noch weiterhin coronabedingte Auflagen, darunter eine Impfpflicht.Neuseelands Tourismusbranche erhofft sich einen starken Aufschwung von den nun erleichterten Einreisebedingungen. Während des europäischen Winters herrscht auf der Südhalbkugel Sommer, sodass Europäer und Europäerinnen den kalten Temperaturen in ihrer Heimat gern für eine Fernreise in den Inselstaat entfliehen. Aufgrund der strikten Null-COVID-Strategie der neuseeländischen Regierung war die Einreise ausländischer Touristen und Touristinnen allerdings gut zwei Jahre lang nicht möglich.