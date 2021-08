Neuseeland will Grenzen Anfang 2022 öffnen

München, 12.08.2021 | 13:45 | soe

Neuseeland hat die Wiederöffnung der Grenzen für ausländische Reisende für Anfang 2022 angekündigt. Nach knapp zwei Jahren Einreisesperre sollen dann wieder Besucher, die über einen Impfnachweis verfügen, aus Ländern mit geringem Corona-Risiko quarantänefrei einreisen dürfen. Wie Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bekanntgab, sei die Öffnung der erfolgreichen Impfkampagne in Neuseeland zu verdanken.



Neuseeland will ab Anfang 2022 seine Grenzen wieder für internationale Reisende öffnen.

Bereits ab September könne allen Neuseeländern ein Impfangebot gegen das Coronavirus unterbreitet werden, womit der ursprünglich veranschlagte Zeitplan um drei Monate unterschritten wird. Der Impfschutz diene laut Ardern nun als „individuelle Rüstung“ der Bürger, während sie zuvor durch die Abschottung des Landes in Form einer „kollektiven Rüstung“ geschützt wurden. Seit März 2020 war es Ausländern weitgehend verboten, nach Neuseeland einzureisen, selbst die Rückkehr neuseeländischer Bürger unterliegt seither zahlreichen Einschränkungen. Lediglich eine gegenseitige Reiseblase mit Australien ermöglichte seit diesem Frühjahr quarantänefreie Aufenthalte im jeweiligen Nachbarland, diese wurde zwischenzeitlich aufgrund neuer Corona-Fälle auf dem australischen Kontinent jedoch ausgesetzt.Neuseeland verfolgte von Beginn an einen harten Kurs, um die Verbreitung der Corona-Pandemie im eigenen Land zu verhindern. Neben der frühzeitigen und konsequenten Grenzschließung gehörten dazu strenge Lockdown-Maßnahmen, welche bereits bei geringsten Virusausbrüchen verhängt wurden. In der Folge steckten sich in dem Inselstaat seit Pandemiebeginn nur etwa 2.900 der rund fünf Millionen Einwohner Neuseelands mit dem Virus an. Da der Tourismus jedoch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor des Staates ausmacht, gehört eine schrittweise und sichere Wiederöffnung zu den erklärten Zielen der neuseeländischen Regierung.Nach aktuellen Plänen sollen ab dem ersten Quartal 2022 Einreisen aus gewissen Ländern mit niedrigem Infektionsgeschehen ohne Quarantäne möglich sein, sofern die Ankommenden einen Impfnachweis erbringen können. Bei einem Abreiseland mit höherem Infektionsgeschehen soll eine kurze Quarantäne, bei Hochrisikogebieten sowie für Personen ohne Corona-Impfschutz eine 14-tägige Hotelquarantäne obligatorisch sein. Welche Staaten Neuseeland in die verschiedenen Risikokategorien einordnen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Quarantänepflicht gilt aktuell bereits für zurückreisende Einheimische, welche sich nach der Ankunft für zwei Wochen in staatlichen Quarantäneeinrichtungen isolieren müssen.