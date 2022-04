Neuseeland lockert Maskenpflicht ab 14. April

München, 14.04.2022 | 10:21 | soe

Neuseeland ist zum 14. April von der bisher geltenden Corona-Warnstufe Rot in die nächstniedrigere Stufe Orange eingetreten. Damit gehen mehrere Lockerungen im täglichen Leben einher, so müssen in Restaurants und bei körpernahen Dienstleistungen keine Gesichtsmasken mehr getragen werden. Außerdem verkündete die Nationalfluggesellschaft Air New Zealand, dass sie ab Mai auch wieder ungeimpfte Passagiere und Passagierinnen befördern wird.



Der für Corona-Angelegenheiten zuständige Minister Chris Hipkins bestätigte die Lockerungen am Mittwoch. Mit der nun im ganzen Land geltenden Corona-Warnstufe Orange entfallen die Obergrenzen und Distanzierungsvorgaben für Versammlungen in Innenräumen, deren Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch keine Maske mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht entfällt darüber hinaus noch in weiteren Bereichen, so zum Beispiel in Restaurants und bei der Inanspruchnahme körperlicher Dienstleistungen. Sie bleibt jedoch in Supermärkten, Geschäften des Einzelhandels und öffentlichen Verkehrsmitteln bestehen, dies gilt auch für Flugzeuge.Zugleich gab auch die Nationalairline Neuseelands, Air New Zealand, Lockerungen bekannt. Die Fluggesellschaft fordert ab sofort keinen Impf- oder negativen Testnachweis mehr von Fluggästen auf Inlandsstrecken. Ab dem 1. Mai soll außerdem die Impfpflicht für internationale Passagiere und Passagierinnen der Airline fallen. Dann dürfen auch ungeimpfte Personen wieder befördert werden, was die Fluglinie bislang untersagt hatte. Ab dem 15. April wird zudem der Speisen- und Getränkeservice auf Inlandsverbindungen wieder angeboten.Vom 1. Mai an erlaubt Neuseeland wieder ausländischen Urlaubern und Urlauberinnen die Einreise, sofern diese aus einem der visabefreiten Staaten kommen. Zu diesen zählt auch Deutschland. Voraussetzung für die Einreise sollen dann eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus sowie mehrere negative Tests sein, um eine Quarantäne nach der Ankunft zu vermeiden.