New York City erhält neuen Park Little Island

München, 09.02.2021 | 11:30 | soe

In New York City wird ein neuer Park gebaut. Das Projekt entsteht auf einer künstlichen Insel im Hudson River und wird von dem Geschäftsmann Barry Diller finanziert. Die Eröffnung von „Little Island“ ist bereits für das Frühjahr 2021 geplant.



Im Hudson River in New York City entsteht auf einer künstlichen Insel der Park Little Island.

Getragen wird der blattförmige Park von zahlreichen Betonstelen, welche die Form von Tulpen haben. In der Größe von rund 9.700 Quadratmetern wird Little Island vor der Uferlinie Manhattans gebaut und bietet einen neuen Ausblick auf die Skyline des Bezirks. Die Pfeiler werden in unterschiedlichen Höhen im Fluss installiert, sodass der Park mit einem landschaftlichen Gefälle ausgestattet wird. Die Bepflanzung soll im Stil eines typischen Naherholungsgebietes aus Bäumen, Büschen und Rasenflächen bestehen. Darüber hinaus wird ein Amphitheater mit 750 Sitzplätzen für kulturelle Veranstaltungen errichtet.Die Neueröffnung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt für die Kunst- und Kulturbranche von New York City, welche durch die Corona-Pandemie schwer angeschlagen ist. Um sie wieder zu stärken, hat Gouverneur Andrew Cuomo eine entsprechende Offensive angekündigt. Bereits Ende des vergangenen Jahres konnten sich Künstler um eine Performance auf Little Island bewerben, die zwischen Juni und September 2021 stattfinden soll.Entstanden ist die Idee zu Little Island bereits im Jahr 2013. Damals wurde eine Lösung für die Überreste des Piers 54 gesucht, der durch Hurrikan Sandy schwer beschädigt worden war. Zahlreiche seiner verbliebenen Holzpfähle werden im Zuge des Bauprojekts der künstlichen Insel erhalten, um Flora und Fauna im Hudson River weiterhin als Lebensraum zu dienen. In Zusammenarbeit mit der Organisation Hudson River Park Trust soll so ein weiterer öffentlicher Raum entstehen, in dem die New Yorker Bewohner und Besucher Natur und Kunst genießen können.