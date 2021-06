Niederlande fordern PCR-Test bei Einreise mit Auto

München, 01.06.2021 | 12:34 | soe

Die Niederlande haben zum 1. Juni die Einreisebedingungen für deutsche Urlauber verschärft. Nun müssen auch Reisende, welche die Grenze mit einem eigenen Fahrzeug überqueren, ein negatives PCR-Ergebnis mitführen. Bislang galt diese Pflicht nur für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel wie Busse, Züge und Flugzeuge. Ausgenommen von den neuen Regeln ist nur der sogenannte kleine Grenzverkehr mit Aufenthalten von weniger als zwölf Stunden.



Wie die niederländische Regierung auf ihrer Homepage schreibt, wird das negative PCR-Testresultat zum 1. Juni nun auch für Auto- und Motorradfahrer verpflichtend. Es darf nicht älter als 72 Stunden sein und wird von allen Einreisenden ab 13 Jahren gefordert. Bei Grenzüberquerungen aus Deutschland mit einem eigenen Fahrzeug musste bislang kein Corona-Test vorgezeigt werden. Es gibt jedoch auch weiterhin Ausnahmen, die vor allem für die Anwohner der niederländischen Grenzregionen die Einreise erleichtern.Wie der niederländischen Regierungswebsite zu entnehmen ist, sind Transitpassagiere von den obligatorischen Corona-Tests entbunden. Zusätzliche Schnelltests müssen nur noch bei Einreisen aus Ländern erfolgen, in denen besorgniserregende Virusvarianten grassieren. RP online berichtet, dass auch der kleine Grenzverkehr nicht von den Verschärfungen betroffen ist. Demnach dürfen Personen, die aus beruflichen oder schulischen Zwecken von Deutschland in die Niederlande pendeln und sich weniger als zwölf Stunden im Nachbarland aufhalten, auch weiterhin ohne täglichen Test einreisen. Einreisende mit dem öffentlichen Regionalverkehr sind ebenfalls ausgenommen. Zudem gibt es Anlass zur Hoffnung, dass die strengeren Regeln bald wieder entfallen: Derzeit stufen die Niederlande Deutschland noch als Land der orangenen Corona-Risikokategorie ein. Fallen die Inzidenzwerte in der Bundesrepublik weiterhin, sind eine niedrigere Klassifizierung und damit weitere Erleichterungen wahrscheinlich.Seit dem 30. Mai gelten die Niederlande aus deutscher Sicht nicht mehr als Corona-Hochinzidenzgebiet. Sie werden mit sämtlichen Überseegebieten nun als normales Risikogebiet ohne Sonderstatus geführt, wodurch die Quarantänepflicht bei der Rückreise nach einem Urlaub in den Niederlanden entfällt. Voraussetzung dafür ist lediglich ein negativer PCR- oder Schnelltest bei der Einreise nach Deutschland.