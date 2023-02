Niederlande: Streik im ÖPNV

München, 20.02.2023 | 15:27 | spi

In den Niederlanden wird am Mittwoch und Freitag der öffentliche Personennahverkehr landesweit bestreikt. Dementsprechend stehen lokale Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge der Betriebe Arriva, Qbus und Keolis am 22. und am 24. Februar still. Hintergrund sind die gescheiterten Lohnverhandlungen, die bereits in den vergangenen Wochen zu Arbeitsniederlegungen geführt haben.



Der Streik in den Niederlanden sorgt bei vielen Reisenden für Frust und Unverständnis.



Niederländischer Nahverkehr bestreikt



Die Unternehmen Arriva, Qbus und Keolis betreiben in den Niederlanden Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie erwartet in den Streik treten, werden viele Verbindungen in den Städten ausfallen. Reisende in den Niederlanden müssen daher mit Verspätungen rechnen und sich nach alternativen Transportmöglichkeiten umsehen.



Hintergrund des Streiks



Auch nach tagelangen Streiks haben die niederländischen Gewerkschaften FNV und CNV keine Einigung mit dem Arbeitgeberverband VWOV erzielt. Die Gewerkschaften drohen mit weiteren Streiks, sollten ihre Forderungen bis Dienstag nicht erfüllt werden. Derzeit sieht es so aus, als würden die Arbeitgeber dem Verlangen der Gewerkschaften nicht nachkommen. Am Mittwoch und Freitag soll es dann zu landesweiten Streiks im ÖPNV kommen.

