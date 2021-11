Niederlande vor dreiwöchigem Teillockdown

München, 12.11.2021 | 10:24 | twi

In den Niederlanden soll ein Teillockdown von Gastronomie und nicht lebensnotwendigen Geschäften die stark steigenden Coronazahlen eindämmen, wie die NOS, der öffentlich-rechtliche Rundfunk des Landes, unter Berufung auf Regierungskreise berichtet. Die für drei Wochen angesetzte Maßnahme tritt den Berichten zufolge ab Samstag, dem 13. November, in Kraft. Die Inzidenz in den Niederlanden hat indes den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht und liegt bei über 500.



Berichten der niederländischen Rundfunkanstalt NOS zufolge steht das Land vor einem Teillockdown. Mittels dreiwöchiger Teilschließungen von Restaurants und nicht lebensnotwendigen Geschäften will die Regierung die immer stärker werdende fünfte Infektionswelle des Landes brechen. Die NOS beruft sich auf Quellen in Regierungskreisen, denen zufolge Gastronomie und nicht lebensnotwendige Geschäfte ab 19 Uhr schließen müssten. Zudem wird die Empfehlung ausgesprochen, nicht mehr als vier Besucher zu privaten Anlässen nach Hause einzuladen. Des Weiteren würden Arbeitnehmer dazu ermutigt, so viel wie möglich von zuhause aus zu arbeiten. Die Maßnahmen sollen am Samstag, dem 13. November, um 19 Uhr in Kraft treten.Darüber hinaus gilt an öffentlichen Orten wie in Geschäften oder im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie zum Einhalten von mindestens anderthalb Metern Abstand zu Personen aus anderen Hausständen. Sportliche Veranstaltungen sollen weiterhin stattfinden dürfen, Zuschauer sind dabei jedoch vorerst nicht erlaubt. Mit der dreiwöchigen Teilschließung geht die Regierung über die von einem Expertengremium empfohlenen zwei Wochen hinaus, jedoch bleiben Kinos und Theater entgegen der Empfehlungen voraussichtlich weiterhin geöffnet. Ein 3G-Nachweis mittels Corona-Ticket soll zudem für den Besuch von Zoos oder Freizeitparks verpflichtend gemacht werden. Das niederländische Kabinett plant zudem, die Maßnahmen wieder längerfristig gesetzlich zu verankern, dafür sollen schnellstmöglich neue Gesetzesvorlagen entworfen werden. Außerdem wird darüber beraten, ob eine 2G-Regelung in Geschäften, Kultureinrichtungen und beim Sport eigeführt werden soll. Für den Abend des 12. November wurde eine Pressekonferenz der Regierung angekündigt, auf der die Maßnahmen offiziell verkündet werden sollen.Die fünfte Welle in den Niederlanden ist die bisher stärkste Infektionswelle der Pandemie. Mit mehr als 16.300 Neuinfektionen pro Tag wurde am 11. November ein neuer Höchstwert erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei knapp 504. Krankenhäuser sind aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen dazu gezwungen, Behandlungen zu verschieben. Schon am 3. November musste der von der Regierung ausgerufene „Freedom Day“, an dem alle Corona-Maßnahmen aufgehoben wurden, bereits zum zweiten Mal zurückgenommen werden.