Norwegen beendet Quarantänepflicht für Reisende

München, 26.01.2022 | 10:30 | cge

Norwegen lockert seine Einreisebestimmungen. Reisende müssen seit dem 26. Januar nach ihrer Ankunft in Norwegen nicht mehr in Quarantäne. Eine Ausnahme besteht jedoch für Personen, deren Corona-Test bei Ankunft ein positives Ergebnis anzeigt. Dies gab die norwegische Regierung in einer Ankündigung bekannt.



Weiterhin geltende Einreiseregeln



Auch weiterhin muss sich jeder und jede vor der Einreise nach Norwegen online registrieren und nach Ankunft auf das Coronavirus testen lassen. Personen, deren COVID-Test nach der Einreise positiv ausfällt, müssen sich umgehend in Quarantäne begeben. Für Ungeimpfte ohne Genesung vom Coronavirus besteht die Pflicht, bei der Einreise ein negatives Ergebnis eines PCR- oder Antigenschnelltests vorzuweisen. Dieses darf beim Grenzübertritt nicht älter als 24 Stunden sein.



Corona-Lage in Norwegen



Deutschland wird aktuell von Seiten Norwegens als dunkelrotes Risikoland eingeordnet. Reisende ohne Impf- oder Genesenenstatus, die aus einem als rot oder dunkelrot eingestuften Land nach Norwegen einreisen, mussten sich bisher für bis zu zehn Tage isolieren. Mit einem negativen PCR-Test konnte die Quarantäne nach drei Tagen beendet werden. Diese Isolationspflicht entfällt nun für alle Reisenden.

