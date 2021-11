Norwegen: Einreiseanmeldung ab 26. November wieder Pflicht

München, 22.11.2021 | 09:46 | rpr

Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage verschärft Norwegen die Einreiseregularien für Reisende aus dem Ausland. Wie das Reisemagazin Fvw berichtet, unterliegen internationale Reisende unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus ab dem 26. November einer erneuten Registrierungspflicht. Darüber hinaus wird die Testpflicht für Ungeimpfte und Nichtgenesene verschärft.



Norwegen führt ab dem 26. November die Registrierungspflicht für alle Einreisenden ab 16 Jahren ein.

Bislang durften Reisende, die einen vollständigen Impfschutz oder Genesungsstatus innehaben, ohne weitere Auflagen nach Norwegen einreisen, dies soll sich ab kommenden Freitag jedoch ändern. Galt die Verpflichtung zur Einreiseanmeldung bislang nur für Nichtgeimpfte und -genesene, wird diese ab dem 26. November für alle Einreisenden unabhängig von ihrem Impfstatus und Abreiseland verpflichtend. Dies verkündete Norwegens Justiz- und Bereitschaftsministerin Emilie Enger Mehl in einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag. Hierbei erläutert sie, dass die Einreiseanmeldung maximal drei Tage vor Einreise auszufüllen ist, im Anschluss erhalten Reisende eine Bestätigung, welche bei Einreise beim Check-in vorzulegen ist. Ausgenommen von der Registrierungspflicht sind Personen unter 16 Jahren.Darüber hinaus verschärft die norwegische Regierung die Teststrategie für ungeimpfte und nichtgenesene Reisende unabhängig von ihrem Abreiseland. Galt bislang nur für Personen aus Ländern der Zonen, die eine Quarantäne nach Einreise erfordern (darunter auch Deutschland), eine Testpflicht, soll diese nun auf alle Länder unabhängig von ihrer Einstufung ausgeweitet werden. Demnach muss bei Einreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests erbracht werden, nach Ankunft wird dann ein weiterer Corona-Test durchgeführt. Sollte an dem jeweiligen Grenzübergang keine Teststation vorhanden sein, darf die Testung bis maximal 24 Stunden nach Einreise nachgeholt werden. Kinder unter 18 Jahren sind hiervon ausgenommen.Norwegen teilt im Zuge der weltweiten Pandemie-Lage andere Länder in verschiedene Zonen gemäß unterschiedlicher Farbkategorien ein. Deutschland wird hierbei aktuell als dunkelrote Zone eingestuft. Demzufolge gilt für Einreisende grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht, von der vollständig Geimpfte oder Genesene jedoch befreit sind. Aus deutscher Sicht wird Norwegen seitens des Robert Koch-Instituts weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet eingestuft, weshalb für Rückreisende in die Bundesrepublik keine Quarantäneauflagen gelten. Auch die digitale Einreiseanmeldung ist hierbei nicht durchzuführen.