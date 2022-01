Norwegen: Lockerung einiger Corona-Maßnahmen

München, 17.01.2022 | 10:26 | twi

Norwegen hat einige seiner Infektionsschutzmaßnahmen zum 15. Januar gelockert. Demnach dürfen Restaurants und Bars wieder länger öffnen und Alkohol ausschenken. Begründet werden die Lockerungen mit der in Norwegen allgemein zu beobachtenden Tendenz von sinkenden Hospitalisierungszahlen sowie der hohen Impfquote. Die Einreiseregelungen ändern sich jedoch nicht.



Die neuen Regelungen wurden trotz der weiter steil ansteigenden Inzidenzen in Norwegen verabschiedet. Seit dem 15. Januar dürfen Restaurants sowie Bars bis 23 Uhr öffnen und auch der Ausschank von Alkohol ist wieder gestattet. Ebenso wurden die maximalen Teilnehmerzahlen für Versammlungen erhöht. Private Zusammenkünfte in Innenräumen dürfen jetzt von bis zu 30 Personen besucht werden, während Privatveranstaltungen im Freien mit höchstens 50 Personen durchgeführt werden dürfen. Öffentliche Veranstaltungen sind auf 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Innenräumen begrenzt, während bis zu 600 Personen draußen aufeinandertreffen dürfen. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gilt weiterhin in allen geschlossenen öffentlichen Räumen, in denen der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann.Darüber hinaus öffnen Kindergärten und Grundschulen wieder mit der vollen Kapazität, während sportliche Betätigung im Freien auch für Erwachsene wieder in Gruppen möglich ist. In Norwegen werden derzeit täglich neue Höchststände der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet, am 17. Januar lag sie beispielsweise bei 1.244,6. Dass dennoch gelockert wurde, begründetet Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre mit weniger schweren Krankheitsverläufen durch die Omikron-Mutation: „Wir befinden uns jetzt in einer neuen Phase der Pandemie. Wir wissen, dass Omikron weniger schwere Erkrankungen verursacht und dass die Wahrscheinlichkeit von Krankenhauseinlieferungen damit reduziert ist.“ Gleichzeitig erhalten die norwegischen Gemeinden die Möglichkeit, Verschärfungen der Regelungen, wann immer nötig, selbst vorzunehmen.An den Einreiseregelungen ändert sich durch die neue Verordnung nichts. So müssen alle Personen weiherhin frühestens 72 Stunden vor der Einreise ein Einreiseformular ausfüllen. Norwegen lässt derzeit nur vollständig geimpfte und genesene Reisende, die über ein Corona-Zertifikat der EU, Norwegens oder des Vereinigten Königsreichs verfügen, ohne vorherigen Test ins Land. Wer dies nicht vorweisen kann, muss einen höchstens 24 Stunden alten PCR- oder Antigentest vorlegen. Nicht geimpfte Reisende aus Gebieten, die von der norwegischen Regierung als rot oder dunkelrot eingestuft werden, müssen sich nach der Einreise in eine zehntägige Quarantäne begeben, die nach drei Tagen mittels negativem Testergebnis frühzeitig beendet werden kann. Unabhängig vom Impfstatus gilt zudem eine Testpflicht bei der Einreise. Alle Urlauberinnen und Urlauber müssen sich demnach innerhalb von 24 Stunden einem kostenfreien Antigen-Schnelltest unterziehen. Bei einem Positivtest wird anschließend ein PCR-Test angeordnet. Fällt auch dieser positiv aus, ist eine Quarantäne notwendig.