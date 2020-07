Österreich: Einreise auch aus Gütersloh wieder erlaubt

München, 15.07.2020 | 10:18 | soe

Österreich erlaubt wieder allen Menschen aus Deutschland die Einreise. Die vorübergehenden Beschränkungen für Bewohner des Kreises Gütersloh in Nordrhein-Westfalen wurden aufgehoben, wie das österreichische Außenministerium bekanntgab. Gleichzeitig gilt auch die Reisewarnung Österreichs Bürger vor Aufenthalten in Nordrhein-Westfalen nicht mehr.



Nach einem großflächigen Ausbruch des Coronavirus in einer Fleischfabrik bei Gütersloh war die Neuinfektionsrate Nordrhein-Westfalens sprunghaft angestiegen, was zu neuen Einreisebeschränkungen innerhalb Deutschlands sowie in Österreich führte. So wurde seit dem 29. Juni von Urlaubern aus dem Landkreis Gütersloh ein negativer Corona-Test gefordert, wenn sie in die Alpenrepublik einreisen wollten. Während diese Pflicht nun wieder entfällt, verhängte das österreichische Gesundheitsministerium an anderer Stelle neue Beschränkungen. Ab dem 16. Juli dürfen Flugzeuge aus als Corona-Risikogebiete eingestuften Ländern nicht mehr in Österreich landen. Zu den betroffenen Staaten zählen unter anderem Ägypten, Bulgarien und Rumänien.Jenseits des Atlantiks gibt es ebenfalls neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Der US-Bundesstaat Kalifornien kehrt nach steigenden Infektionszahlen in den Zustand des Lockdowns zurück. Nach einem Beschluss des Gouverneurs werden Einrichtungen wie Kinos, Museen und Bars erneut geschlossen, in den Bezirken Los Angeles und San Diego sollen Schüler nach dem Ende der Sommerferien online unterrichtet werden.