Österreich: Urlaub ohne Quarantäne ab 19. Mai möglich

München, 26.04.2021 | 10:23 | cge

Ein Urlaub in Österreich ist für deutsche Reisende voraussichtlich ab dem 19. Mai wieder ohne Quarantäne vor Ort möglich. Kanzler Sebastian Kurz kündigte zu diesem Datum die Öffnung fast aller Branchen in der Alpenrepublik an. Die Lockerungen gehen mit einem strengen Sicherheitskonzept einher, dem als zentrales Instrument umfassende Tests zugrunde liegen.



Österreich will Urlaubern aus Deutschland ab dem 19. Mai die Einreise ohne Quarantäne erlauben.

Deutsche Urlauber können ab dem 19. Mai wieder einen Urlaub in Österreich planen. Für die Einreise soll der Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus oder ein negatives Testergebnis genügen, so die Regierung Österreichs. Derzeit müssen sich Einreisende von Deutschland nach Österreich direkt nach der Ankunft für zehn Tage in Quarantäne begeben, die nach dem fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden kann. Diese Quarantänepflicht soll ab dem 19. Mai nicht mehr bestehen, sofern Deutschland nicht als Corona-Hochrisikogebiet gewertet wird. Für Reiserückkehrer kann jedoch bei der Einreise nach Deutschland eine Quarantänepflicht greifen.Beherbergungsbetriebe in Österreich dürfen pünktlich zu den Pfingstfeiertagen ab dem 19. Mai 2021 wieder ihre Tore öffnen. Hierbei gelten die gleichen Zutrittsvoraussetzungen wie für andere Bereiche des öffentlichen Lebens. Wird die Hotelgastronomie genutzt, müssen die Gäste zudem alle zwei Tage unter Aufsicht vor Ort einen Selbsttest durchführen. Außerdem sind Öffnungen für die Innen- und Außenbereiche von Restaurants vorgesehen. Platz nehmen dürfen an Tischen im Innenbereich dann vier Personen, im Außenbereich zehn Menschen. Es gilt, auch für Restaurants in Hotels, eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Kulturelle Veranstaltungen dürfen mit 1.500 Besuchern in geschlossenen Räumen, outdoor mit maximal 3.000 Personen durchgeführt werden, sofern fixe Sitzplätze zugewiesen wurden. Für Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sowohl innen als auch außen gilt eine Höchstbesucherzahl von 50. Sportstätten werden unter Beachtung von Abstands- und Hygienerichtlinien ebenfalls wieder geöffnet. Weitere Erleichterungen in den Bereichen Nachtgastronomie sowie Lockerungen für Hochzeits- und Vereinsfeiern könnten laut Kurz ab dem 1. Juli 2021 folgen.Zutrittstests zu Gastronomie, Kultur, Sport und Tourismus sowie Mittel der Kontaktnachverfolgung und strenge Abstands- und Hygieneregeln sollen die Lockerungen ab dem 19. Mai 2021 möglich machen. Wer ein negatives Testergebnis, eine Impfung oder die Genesung von einer Corona-Infektion nachweisen kann, darf dann die Freizeitangebote in der Alpenrepublik wieder nutzen. Durch Massentests konnten die Infektionszahlen in Österreich bereits in der Vergangenheit gesenkt und beherrschbar gemacht werden. Positive Auswirkungen hat zudem die fortschreitende Impfkampagne.