Osterinsel öffnet im August für Reisende

Nachdem Touristinnen und Touristen die zu Chile gehörende Osterinsel zweieinhalb Jahre lang nicht besuchen konnten, hat die chilenische Regierung nun die Wiedereröffnung des Eilands im Pazifik angekündigt. Ab Anfang August dürfen Reisende die Insel mit ihren weltberühmten Steinstatuen, den Moai, wieder besuchen. Bis dahin sollen alle nötigen Maßnahmen für die Öffnung ergriffen werden



Im März 2020 war die Osterinsel, die in der Sprache der indigenen Bevölkerung Rapa Nui genannt wird, aufgrund der ersten Corona-Fälle in Chile für Reisende geschlossen worden. Aus diesem Grund kam es auf der Insel im Südostpazifik nur zu wenigen Infektionsfällen. Zum 1. August dürfen ausländische Besucherinnen und Besucher wieder auf die Osterinsel kommen. Ob die Einreise auf die Insel an Bedingungen wie Impfungen oder Tests geknüpft ist, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Für die Einreise nach Chile wird momentan kein Nachweis gefordert, jedoch ist ein Impfnachweis nötig, um sich frei im Land bewegen zu dürfen. Stichprobenartig werden an Flughäfen PCR-Tests durchgeführt.Vor der Pandemie kamen jedes Jahr rund 150.000 Urlauberinnen und Urlauber auf die knapp 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Insel und der Tourismus war ihre wichtigste Einnahmequelle. Die Schließung der Insel im Zuge der Pandemie stellte sich als sehr effektiv heraus, sodass weder Todesfälle noch Krankenhauseinweisungen registriert wurden. Für die Öffnung müssen jedoch noch einige Maßnahmen in die Wege geleitet werden. So soll bis August eine Impfquote von 80 Prozent erreicht werden, derzeit liegt sie bei etwa 73 Prozent. Zudem sieht die Planung vor, vor der Öffnung die Infrastruktur auf dem Flughafen Mataveri zu verbessern. Ebenso muss die Gesundheitsinfrastruktur ausgebaut werden, um adäquat auf eventuell auftretende Corona-Fälle reagieren zu können. Auf der Insel gibt es eine Klinik im Hauptort Hanga Roa, diese verfügt zwar über Beatmungsgeräte, nicht aber über eine Intensivstation. Notfallflüge auf das chilenische Festland dauern etwa fünfeinhalb Stunden.Die Osterinsel ist etwa 160 Quadratkilometer groß und liegt isoliert im Südostpazifik, zum chilenischen Festland sind es 3.500 Kilometer. Seit 1995 gehört der Nationalpark Rapa Nui auf der Insel zum Weltkulturerbe der UNESCO. Besonders beliebt bei Touristinnen und Touristen sind die monumentalen Moai-Statuen, die auf der Insel zu finden sind und deren Zweck in Forschungskreisen noch immer umstritten ist. Das Eiland gehört seit 1888 politisch zu Chile, wird geographisch jedoch zu Polynesien gezählt. Reisende dürfen sich maximal 30 Tage auf der Osterinsel aufhalten, so sollen die Insel und ihre Ressourcen geschützt werden.