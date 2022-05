Paris: Dreitägiger Streik im öffentlichen Nahverkehr ab 23. Mai

München, 05.05.2022 | 10:57 | twi

Für Paris sowie die französische Region Île-de-France wurde für Ende Mai ein dreitägiger Streik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. In dieser Zeit soll es zu massiven Einschränkungen, vordergründig im Bus- und Tramverkehr, kommen. Grund für die Arbeitsniederlegung sind langsam vorangehende Verhandlungen über die Arbeitszeit.



In Paris kommt es vom 23. bis zum 25. Mai zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr.

Vom 23. bis zum 25. Mai werden gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte des Nahverkehrsunternehmens RATP in Paris und der Agglomeration Paris ihre Arbeit niederlegen. Betroffen sind neben der französischen Hauptstadt voraussichtlich auch die Départements Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise, Val-de-Marne und Yvelines. Die Arbeitsniederlegung soll vor allem Auswirkungen auf den Bus- und Straßenbahnverkehr im gesamten Liniennetz der RATP haben. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fordern, dass ins Stocken geratene Verhandlungen über die Arbeitszeit wiederaufgenommen werden. Dieser Forderung soll mit dem Streik Nachdruck verliehen werden. Reisende sollten sich während der Arbeitsniederlegung über ihre gewünschte Verbindung informieren und mehr Zeit für Fahrten im ÖPNV einplanen. Zudem kann die Nachfrage nach alternativen Verkehrsmitteln deutlich erhöht sein.Da Passagierinnen und Passagiere von Bussen und Trams der RATP auf andere Verbindungen zurückgreifen könnten, ist damit zu rechnen, dass es zwischen dem 23. und 25. Mai auch in der Pariser Metro sowie auf Zugverbindungen zu erheblichen Verzögerungen kommt. Gleiches gilt für Verkehrsmittel, die zwischen Paris und den Flughäfen Charles de Gaulle sowie Orly verkehren. Diese werden zwar nicht bestreikt, Behinderungen durch das erhöhte Passagieraufkommen sind jedoch wahrscheinlich. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass es eine erhöhte Nachfrage nach Taxis, Ridesharing-Angeboten sowie Mietwagen geben wird. Wer eines dieser Transportmittel nutzen möchte, sollte dieses bereits im Voraus reservieren. Des Weiteren kann es im gesamten Pariser Stadtgebiet durch die Streikmaßnahmen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen mit stockendem Verkehr sowie Staus kommen.Auch in Italien wurde eine aktuelle Streikmaßnahme angekündigt. Am Flughafen Rom-Fiumicino ist am 6. Mai mit Verzögerungen im Betriebsablauf zu rechnen, da das Flughafenpersonal zwischen 10 und 14 Uhr seine Arbeit niederlegen will. Fluggäste sollten sich rechtzeitig über ihre Verbindung informieren. Der Streik am größten Flughafen Roms ist nur der Anfang einer ganzen Reihe an Streiks, die Italien im Mai erwartet. So soll es am 20. Mai zu einem landesweiten Generalstreik kommen, während am 30. Mai der öffentliche Verkehr in ganzen Land bestreikt werden soll.