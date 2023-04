Paris: E-Scooter-Verleih wird verboten

München, 04.04.2023 | 13:37 | spi

Paris hat abgestimmt und dem E-Roller-Verleih ein Ende gesetzt. In einer Bürgerbefragung haben 89 Prozent der Wählerinnen und Wähler die Abschaffung gefordert. Nur elf Prozent wollten die wendigen E-Roller behalten. Ab dem 1. September 2023 wird es in Paris keine Leihroller mehr geben. Private E-Scooter dürfen weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Reisende müssen hingegen auf klassische Verkehrsmittel zurückgreifen.



Der E-Scooter-Verleih hat in Paris keine Zukunft.

Obwohl die Wahlbeteiligung bei nur 7,46 Prozent lag, spricht die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo von einem Sieg der lokalen Demokratie. Schließlich war sie es, die den Stein für die Abstimmung ins Rollen gebracht hatte. Hidalgo ist eine erklärte Gegnerin der E-Roller und freut sich dementsprechend über die rund 100.000 Wählerinnen und Wähler, die sich an der Abstimmung beteiligt haben.Wer schon einmal in einer Großstadt unterwegs war, kennt die Problematik rund um die Leihscooter. Zum einen stehen sie oft in Massen in der Gegend herum und verschandeln so manches Panorama. Allein in Paris gibt es 15.000 leichte Leihflitzer, die sich an manchen Stellen zu Haufen stapeln. Zum anderen sind die E-Scooter nicht selten in Unfälle verwickelt. Das liegt aber vor allem an den Nutzerinnen und Nutzern, die leichtsinnig mit den Fahrzeugen umgehen.Noch bis zum 1. September dieses Jahres können Reisende in Paris E-Scooter ausleihen. Danach müssen Touristinnen und Touristen auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Am ehesten kommen Leihfahrräder den E-Scootern gleich. In der französischen Hauptstadt gibt es dafür mehrere Anbieter. Die Ausleihe erfolgt wie bei den Scootern bequem per App. Wer nicht in die Pedale treten möchte, kann alternativ die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Dazu gehören die berühmte Metro, Busse und Straßenbahnen. Eine Einzelfahrkarte kostet um die 2 Euro. Außerdem gibt es günstige 10er-Tickets, Tageskarten für Personen unter 26 Jahren und Touristentickets. Letztere bieten zusätzlich Ermäßigungen bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten.