Philippinen öffnen im Februar für Touristen

Die Philippinen öffnen sich ab dem 10. Februar wieder für den internationalen Tourismus. Dann dürfen Staatsangehörige aus 157 Ländern, für die auf den Philippinen keine Visumspflicht besteht, auf den Archipel reisen. Deutschland zählt ebenfalls dazu, Voraussetzung ist jedoch für die Einreise der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung.



Wie der philippinische Regierungssprecher und Kabinettssekretär Karlo Nograles am 28. Januar bekanntgab, wird die ursprünglich bereits zum 1. Dezember 2021 geplante touristische Öffnung am 10. Februar umgesetzt. Im ersten Anlauf hatte die sich verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus für eine Aussetzung der Neustartpläne gesorgt. Nun sollen jedoch die Bürger und Bürgerinnen von 157 Staaten wieder auf den Philippinen willkommen sein, wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind.Der Erhalt einer vollständigen Corona-Impfung muss von allen Einreisenden ab 18 Jahren durch einen internationalen Impfpass nachgewiesen werden. Darüber hinaus wird das negative Ergebnis eines PCR-Tests verlangt, der frühestens 48 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde. Die Reisenden müssen zudem einen zum Zeitpunkt der Ankunft noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass besitzen und ein Rückflugticket in ihr Herkunftsland oder Weiterflugticket in ein anderes Zielland vorweisen. Eine Quarantäneverpflichtung besteht nicht. Ungeimpfte Ausländer dürfen ab dem 16. Februar, auch wenn der Reisezweck nicht touristisch ist, nicht mehr auf die Philippinen einreisen.Der südostasiatische Inselstaat hatte seine Grenzen für ausländische Urlauber und Urlauberinnen zwei Jahre lang geschlossen gehalten. Durch die Wiederöffnung erhoffen sich die Philippinen nun eine Erholung der Tourismusbranche, welche vor der Pandemie fast 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachte. Neben Reisenden aus Deutschland sind unter anderem auch die Staatsangehörigen der USA, Großbritanniens und Kanadas wieder in dem Inselstaat willkommen, vorerst weiterhin verweigert wird die Einreise hingegen den Menschen aus China, Taiwan und Indien. Die Philippinen verzeichnen derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 152,2 und gelten seit dem 16. Januar als Corona-Hochrisikogebiet. Seit knapp zehn Tagen zeigen die Infektionszahlen jedoch eine deutlich sinkende Tendenz.