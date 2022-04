Polen verzichtet auf 3G-Nachweis bei Einreise

München, 05.04.2022 | 14:00 | soe

Polen erlaubt seit dem 28. März die freie Einreise aus Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass Urlauber und Urlauberinnen keine Corona-Impf-, Genesungs- oder Testbescheinigung mehr für den Grenzübertritt benötigen, auch die Einreisequarantäne entfällt. Zudem wurde die Maskenpflicht im Land weitestgehend aufgehoben.



Wie die polnische Regierung auf ihrer Homepage mitteilt, wurden gemäß einer Verordnung des Ministerrats vom 25. März alle coronabedingten Reisebeschränkungen nach Polen mit Wirkung zum 28. März gestrichen. Bislang hatte Polen unabhängig vom Transportmittel eine generelle zehntägige Quarantänepflicht bei der Einreise innerhalb der EU verhängt, sofern eine Person ab einem Alter von zwölf Jahren keinen 3G-Nachweis erbringen konnte. Diese Vorgabe fällt seit dem Beginn der letzten Woche weg, auch nach dem Grenzübertritt besteht keine Testpflicht. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise zu Polen nach aktuellem Stand jedoch noch nicht aktualisiert.Auch innerhalb des Landes gibt es deutliche Lockerungen. So entfällt seit dem 28. März die Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Lediglich in Einrichtungen des Gesundheitswesens muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin angelegt werden. Auch am Flughafen in Warschau gilt keine Maskenpflicht mehr und die größte polnische Airline Lot empfiehlt nur noch, die Maske während des Fluges aufzuziehen.Nach Überwindung der letzten Coronawelle, welche Anfang Februar 2022 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 908,9 ihren Höhepunkt erreichte, sinken die Infektionszahlen in Polen kontinuierlich ab. Mit Stand zum 5. April hat sich der Wert bei niedrigen 64,9 stabilisiert. Mehr als 59 Prozent der Polinnen und Polen gelten als vollständig geimpft, 31 Prozent haben auch die Auffrischungsimpfung erhalten.