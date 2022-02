Portugal hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

München, 18.02.2022 | 10:11 | soe

Portugal hat umfangreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Wie die portugiesische Regierung am 17. Februar ankündigte, entfallen Kapazitätseinschränkungen und die 3G-Regel in den meisten bisherigen Anwendungsbereichen. Nur beim Besuch im Krankenhaus sowie bei der Einreise bleibt die Vorlage eines Corona-Zertifikats Pflicht.



Wie der Ministerrat Portugals in einer Mitteilung am Mittag des 16. Februar bekanntgab, müssen sich die Menschen im Land fortan nicht mehr isolieren, wenn eine enge Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Treffen im öffentlichen Bereich entfällt, ebenso wie die Homeoffice-Empfehlung. Betriebe und öffentliche Einrichtungen unterliegen ebenfalls keiner Kapazitätsgrenze bezüglich ihrer Auslastung mehr, Sportveranstaltungen sowie Bars und Diskotheken dürfen ihre Besucher und Besucherinnen nun ohne negativen Test einlassen.Bislang musste in Portugal zum Betreten von Restaurants, Hotels und Veranstaltungsorten eine Corona-Impfung, Genesung oder ein negativer Test nachgewiesen werden. Auch diese Vorgabe entfällt fortan, lediglich für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt die Nachweispflicht bestehen. Auch an den Einreiseregeln ändert sich durch die Lockerungen nichts: Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland müssen nach wie vor einen 3G-Nachweis erbringen, wenn sie auf das portugiesische Festland einreisen möchten. Für die zu Portugal gehörenden Inseln gelten jedoch mitunter andere Bestimmungen, so erlaubt Madeira seit Mitte Februar die Einreise ohne jegliche Beschränkungen.Die Zahl der Neuinfektionen in Portugal sinkt seit Ende Januar stetig. Wurde vor knapp drei Wochen noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3.838,5 ermittelt, liegt sie mit Stand zum 18. Februar mit 1.209,4 bei rund einem Drittel dieses Wertes. Mehr als 91 Prozent der portugiesischen Bevölkerung gelten als vollständig geimpft, damit verzeichnet Portugal eine der höchsten Impfraten Europas. In der Einstufung des Robert Koch-Instituts wird das Land seit Ende Dezember als Corona-Hochrisikogebiet geführt.