Portugal: Bahnstreik wird fortgesetzt

München, 08.03.2023 | 10:02 | spi

Die Nationale Gewerkschaft der Lokführer (SMAQ) hat erneut zu einem Streik aufgerufen. Zwischen dem 9. und dem 18. März werden die Lokführerinnen und Lokführer ihre Leistung landesweit um etwa 30 Prozent reduzieren. Am Freitag, dem 10. März, wird darüber hinaus zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Hintergrund des Streiks sind, wie bereits im Februar, Tarifkonflikte um Löhne und Arbeitsbedingungen.



Die Streiks der portugiesischen Lokführerinnen und Lokführer setzen sich im März fort.

Reisende in und nach Portugal müssen ab dem 9. März mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Die Lokführerinnen und Lokführer legen am kommenden Freitag, dem 10. März, den ganzen Tag ihre Arbeit nieder. Bis zum 18. März wird das Personal rund 30 Prozent weniger leisten. Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.Bahngäste in Portugal werden gebeten, sich auf der offiziellen Website der CP-Bahn zu informieren. Wenn Reisende bereits ein Ticket für eine Zugfahrt gekauft haben und diese streikbedingt ausfällt, ist in der Regel eine Rückerstattung des Gesamtpreises möglich. Gegebenenfalls sollten sich Reisende mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Wie viele Strecken ausfallen werden, lässt sich noch nicht vorhersagen. Im Februar fiel zeitweise die Hälfte aller Züge aus.Die Gewerkschaft SMAQ hat aus den gleichen Gründen wie im Februar zum Streik aufgerufen. Zum einen sei der Lohn beziehungsweise die vorgeschlagene Lohnerhöhung unter der Inflationsrate. Zum anderen sind die Arbeitsbedingungen der Lokführerinnen und Lokführer ein Streitpunkt. Sollten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft im März nicht einigen, ist mit einer Verlängerung des Streiks in den kommenden Monaten zu rechnen.