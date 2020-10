Ab 28. Oktober: Portugal führt Maskenpflicht im Freien ein

München, 28.10.2020 | 08:54 | soe

Portugal erlässt eine Maskenpflicht unter freiem Himmel. Sie gilt nach Informationen des Auswärtigen Amtes ab dem 28. Oktober überall dort, wo der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Er liegt in Portugal bei zwei Metern und ist zu allen Personen zu wahren, die nicht im eigenen Haushalt leben.



In Portugal gilt ab dem 28. Oktober eine Maskenpflicht im Freien überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Bereits bisher musste der Mund-Nase-Schutz in Portugal in Geschäften sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, aufgrund steigender Infektionszahlen wird die Hygienemaßnahme nun ausgeweitet. Eine Ausnahme gilt lediglich für Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen und dies per Attest belegen können, sowie für Kinder unter 10 Jahren. Portugal will die Einhaltung der Abstandsgebote und Maskenpflicht verstärkt kontrollieren. Bei Verstößen muss mit Geldstrafen von bis zu 500 Euro für Einzelpersonen, bis zu 5.000 Euro für Gruppen gerechnet werden.In ganz Portugal dürfen die Bürger ab dem 30. Oktober zudem ihre Wohnbezirke nicht mehr verlassen. Die Maßnahme soll zunächst bis zum 3. November gelten. An dem betreffenden Wochenende finden die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen statt, während denen für gewöhnlich ein hohes Reiseaufkommen verzeichnet wird. Aufgrund der aktuellen Infektionslage in Portugal soll dieses und das damit einhergehende Verbreitungsrisiko eingedämmt werden.