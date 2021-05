Portugal: Einreiseverbot für Touristen bis 16. Mai verlängert

München, 04.05.2021 | 08:35 | soe

Portugal hat das Verbot nicht notwendiger Einreisen ein weiteres Mal verlängert. Wie die portugiesische Regierung in einer Mitteilung vom 1. Mai bekanntgab, bleiben die restriktiven Maßnahmen für den Flugverkehr bis zum 16. Mai um 23:59 Uhr bestehen. Da touristische Einreisen ausdrücklich nicht als notwendig erachtet werden, dürfen Urlauber aus Deutschland somit weiterhin nicht auf das portugiesische Festland reisen.



Auch das Auswärtige Amt erklärt in seinen Reisehinweisen für Portugal, dass nicht notwendige, touristische Reisen aus Deutschland auf das Festland Portugals nach aktueller portugiesischer Rechtslage nicht gestattet sind. Die Bundesrepublik gehört zu den Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz über 150 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner, weshalb das Einreiseverbot für Touristen greift. Außer Deutschland stehen derzeit auch Österreich, die Schweiz und Dänemark auf der Liste dieser Regelung. Personen aus Ländern mit einem 14-Tage-Inzidenzwert über 500 dürfen ebenfalls nur aus notwendigen Gründen einreisen, müssen sich jedoch zusätzlich noch für 14 Tage in Quarantäne begeben. Für die zu Portugal gehörenden Inseln der Azoren und Madeira gelten abweichende Einreisebestimmungen.Es handelt sich bereits um die dritte Verlängerung des Verbots touristischer Einreisen. Bis einschließlich des 16. Mai dürfen aus Deutschland nur Reisen nach Portugal stattfinden, welche den Transit oder die Einreise von Bürgern nach Portugal ermöglichen, die aus beruflichen, Studien-, Familientreffen-, Gesundheits- oder humanitären Gründen reisen. Personen mit einem dieser als triftig anerkannten Reisegründe müssen ab einem Alter von zwei Jahren bereits beim Check-in einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen. Zudem wird eine elektronische Reiseanmeldung verlangt.Nach Berichten portugiesischer Medien wird das Einreiseverbot für Touristen an den Flughäfen Portugals nicht streng kontrolliert. Zwar wird die Vorlage eines negativen PCR-Tests jedes Einreisenden überprüft. Darüber hinaus gebe es laut dem Nachrichtenportal Portugal Resident jedoch dokumentierte Fälle, in denen weder der fehlende triftige Einreisegrund noch die an das Herkunftsland geknüpften Bedingungen eine touristische Einreise verhinderten. Im Fall einer Kontrolle müssen nicht offiziell zur Einreise berechtigte Personen jedoch damit rechnen, an der Grenze abgewiesen zu werden.